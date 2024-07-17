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Ekonomi Doğal gazda sübvansiyonun maliyeti 160 milyara geldi!
Ekonomi

Doğal gazda sübvansiyonun maliyeti 160 milyara geldi!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 10:59:00 -
Doğal gazda sübvansiyonun maliyeti 160 milyara geldi!

Enerji Bakanlığı, BOTAŞ’ın metreküp maliyeti 12 lirayı bulan gazı, konutlara 4 liradan sattığını açıkladı. Yıllık 20 milyar metreküp olan evsel tüketimde sübvansiyonun devlete maliyeti 160 milyar TL’yi buluyor.

Kamuoyunda zaman zaman tartışma konusu olan BOTAŞ’ın, başta Rusya olmak üzere doğalgaz tedarikçilerine borcunu ödeyemediği iddiaları Meclis’in gündemine geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, BOTAŞ’ın Temmuz 2024 itibarıyla doğalgaz tedarikçilerine vadesi geçmiş bir borcu bulunmadığını kaydetti. Ayrıca, BOTAŞ’ın aldığı gaz ile vatandaşa sattığı gaz arasında yaklaşık 8 lira olduğu belirtildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, BOTAŞ’ın açığının büyük kısmının sübvansiyondan kaynaklandığını belirterek “BOTAŞ’ın aldığı gaz fiyatıyla vatandaşa sattığı gaz fiyatı arasında yaklaşık 8 lira fark var. 20 milyon haneye metreküpü 4,08 liradan gaz satılıyor.

Yıllık 20 milyar metreküp. Ama bu gazın BOTAŞ’a metreküp maliyeti en az 11-12 lira. Yani BOTAŞ’ın görev zararının büyük bölümü vatandaşa yapılan sübvansiyondan kaynaklanıyor. Evlerde yıllık 20 milyar metreküp doğalgaz tüketiliyor. Buradan hareketle yaklaşık vatandaşın kullandığı bir metreküp doğalgazın 8 lirası devlet tarafından karşılanıyor ve bunun Hazine’ye getirdiği yük 160 milyar lira civarında” dedi.

Öte yandan Meclis gündeminde bulunan tasarruf tedbirleri ile ilgili teklife göre, BOTAŞ’ın doğalgaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilecek. Bu kapsamda, BOTAŞ’ın hazineye olan 181 milyar lira borcu, hazinedeki 232 milyar liralık alacağından düşülecek.

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Yorumlar

Vay vay

Neden acaba...Dolar kurunu düşürmediginiz sürece bu böyle devam eder...Ekonomi bir kiskacta...Kuru düşürurseniz ihracat azalır, ithalat patlar...İşsizlik artar...Böyle yüksek olursa enflasyonu artırır....

Hani

Hani gaz bulmuştuk bedava dagitiyorsunuz. Zengin olmuştuk. 
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