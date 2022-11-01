Doğal gazda kasım ayı tarifesi belli oldu! Doğalgaz kademeli tarife fiyatları

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.

AYLIK HESAPLANIYOR

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

EKİM AYINDA DA ZAM OLMAMIŞTI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ekim ayında da tüm tarifeleri sabit tutmuştu.

EPDK tarafından yayımlanan elektrik faturalarına esas tarife tablosu Kasım 2022 ile elektrik faturaları sabit tutuldu ve zam yapılmadı. Kasım ayında elektrik faturası hesaplama için kullanılan rakamlarda bir değişikliğe gidilmedi. Konutlarda 1 KiloWatt elektrik fiyatı 2,6 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

Konutlarda mesken düşük kademe ve mesken yüksek kademe olmak üzere 2 farklı tarife uygulanırken ticarethane olarak kullanılan işyerleri için de yine farklı kademe uygulamaları bulunuyor. Elektrik faturası hesaplanırken aktif enerji birim fiyatı üzerine dağıtım bedeli, vergi ve fonlar gibi ek kalemler ekleniyor. Peki, Kasım ayında elektrik faturası kaç TL gelecek?

1 KW ELEKTRİK KAÇ TL OLDU, NE KADAR?

Yayımlanan yeni tarife ile beraber konutlarda elektrik faturası hesaplama için kullanılacak olan 1 KW elektrik fiyatı;

Mesken düşük kademe için tek zamanlı 1.210388 TL/kWh,

Mesken düşük kademe için gündüz 2.005109 TL/kWh

Mesken düşük kademe için puant 3.094456 TL/kWh

Mesken düşük kademe için gece 1.133962 TL/kWh

Mesken yüksek kademe için tek zamanlı 1.975193 TL/kWh

Mesken yüksek kademe için gündüz 2.005109 TL/kWh

Mesken yüksek kademe için puant 3.094456 TL/kWh

Mesken yüksek kademe için gece 1.133962 TL/kWh olarak uygulanacak.

ELEKTRİK FATURAM NE KADAR, KAÇ TL GELECEK?

1000 Watt elektrik 1 kW'ye eşit olup uygulanan kademeli tarife kapsamında konutlarda elektrik aboneleri için aylık 240 kWh'e kadar olan tüketim miktarı için fiyat 1.73 TL/ kWh iken aylık 240 kWh'in üstündeki tüketim için ise fiyat 2.6 TL/ kWh üzerinden hesaplanmaktadır. Bu rakamlar üzerinden faturanızda yer alan tüketim miktarını çarparak sizde faturanızı hesaplayabilirsiniz.