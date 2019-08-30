Doğal gaza bir yüzde 15 zam daha! BOTAŞ'ın ilan ettiği toptan satış fiyatları kapsamında, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında %14.97 oranında artış yapıldı. 1 Ağustos'ta da bir yüzde 15 zam yapılmıştı.

EPDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "BOTAŞ'ın ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında; Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama % 14.90 oranında artış yapılmıştır. Fiyatlar 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle geçerlidir." 1 Ağustos'ta yüzde 15 zam yapılmıştı Doğal gaza daha 1 Ağustos’ta yüzde 15 zam gelmişti. O zammın ardından henüz 1 ay geçmişken aynı oranda bir zam daha gelmesi dikkat çekti.

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