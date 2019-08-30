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Doğal gaza bir yüzde 15 zam daha!

BOTAŞ'ın ilan ettiği toptan satış fiyatları kapsamında, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında %14.97 oranında artış yapıldı. 1 Ağustos'ta da bir yüzde 15 zam yapılmıştı.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:56
Doğal gaza bir yüzde 15 zam daha!

EPDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"BOTAŞ'ın ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında;

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama % 14.90 oranında artış yapılmıştır.

Fiyatlar 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle geçerlidir."

1 Ağustos'ta yüzde 15 zam yapılmıştı

Doğal gaza daha 1 Ağustos’ta yüzde 15 zam gelmişti. O zammın ardından henüz 1 ay geçmişken aynı oranda bir zam daha gelmesi dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:56
  1. Doğal gaz
  2. zam
  3. doğalgaza zam

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  • KaraKara31 dk önce
    Her gün zam zam zam. 90'lara çok laf ettiler aynı o günlere döndük.

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