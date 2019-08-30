Doğal gaza bir yüzde 15 zam daha!
BOTAŞ'ın ilan ettiği toptan satış fiyatları kapsamında, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında %14.97 oranında artış yapıldı. 1 Ağustos'ta da bir yüzde 15 zam yapılmıştı.30 Ağustos 2019 Cuma 23:56
EPDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"BOTAŞ'ın ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında;
Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama % 14.90 oranında artış yapılmıştır.
Fiyatlar 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle geçerlidir."
1 Ağustos'ta yüzde 15 zam yapılmıştı
Doğal gaza daha 1 Ağustos’ta yüzde 15 zam gelmişti. O zammın ardından henüz 1 ay geçmişken aynı oranda bir zam daha gelmesi dikkat çekti.
YORUM YAZ