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Ekonomi Doğal gaz müjdesinin ardından piyasalar hareketlendi
Ekonomi

Doğal gaz müjdesinin ardından piyasalar hareketlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu büyük müjdenin ardından dolar/TL ve euro/TL'de kar satışları yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:58:00 -
Doğal gaz müjdesinin ardından piyasalar hareketlendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı.

Kar satışları gerçekleşti

Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıklamasıyla dolar/TL ve euro/TL'de kar satışları yaşandı.

7.22 olan Dolar/TL, 7.32'ye, 8.50 olan euro/TL ise 8.62'ye yükseldi. 1.136 puan olan Borsa İstanbul BİST 100 endeksi de benzer bir şekilde alıcı seyreden günde yönünü aşağı döndürdü 1.110 puanın altına düştü.

Dün Merkez Bankası'nın (MB) faizleri değiştirmemesi kararı ile 7.35'lerin üzerine çıktıktan sonra kademeli olarak düşüş yaşayan dolar/TL kuru, Başkan Erdoğan'ın heyecanla beklenen müjdeyi açıklaması ile kar satışları gördü.

Erdoğan'ın Çarşamba günü yaptığı 'müjde' açıklaması ile uluslararası medyada çıkan haberlerle beraber dolar/TL ve euro/TL'de düşüşler gerçekleşmişti.

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