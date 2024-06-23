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Gündem Doğal gaz kokusu bir ili panikletti! Valilikten önemli uyarı
Gündem

Doğal gaz kokusu bir ili panikletti! Valilikten önemli uyarı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 18:44:00 -
Doğal gaz kokusu bir ili panikletti! Valilikten önemli uyarı

Yozgat Valiliği, kent genelinde ev ve iş yerlerinden yoğun doğal gaz kokusu geldiği şikayetleri üzerine bakım ve onarım çalışmasının sürdüğünü belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun olarak doğal gaz kaçağı ve gaz kokusu ihbarları geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürmeli Gaz Şirketinden alınan bilgiye göre il merkezinde 8 saat sürecek kontrollü doğalgaz bakım ve onarımı yapılmaktadır. Bu süreçte, ikametlerinde gaz kokusu alan vatandaşlarımızın evlerini havalandırmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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