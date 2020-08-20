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Gündem Doğal gaz haberi Nevşin Mengü'yü buza çevirdi
Gündem

Doğal gaz haberi Nevşin Mengü'yü buza çevirdi

Hükümete karşı yanlı tavırlarıyla bilinen spiker Nevşin Mengü, Türkiye'nin doğal gaz bulduğu iddialarına ilişkin olarak çektiği videoda petrol ve doğal gaz uzmanı kesildi. Sesinin tonundan bile küçümseyeci bir tavır koyduğu takipçileri tarafından fark edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 01:46:00 - 2020-08-20 02:00:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Enerji'nin fabrika açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cuma günü müjdeli bir haber vereceğini bildirmişti. Müjdenin ne olacağı merak konusu olurken, yerli ve yabancı basın müjdenin petrol ya da doğal gaz bulunması olduğunu açıkladı.

Haber Nevşin Mengü'yü pek sevindirmedi

Gezi olaylarında takındığı hükümet karşıtı tavrıyla tanınan spiker Nevşin Mengü, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de petrol ve doğal gaz bulunduğu iddiaları üzerine bir video çekerek, bu haberleri soğuk bir şekilde karşıladığını açık etti. Mengü, doğal gazın ne kadar derinde olduğuna dikkat çekerek, "İşin astarı yüzünü geçerse bir anlamı kalmaz. Çıkarma maliyetinin az olması lazım ki Türkiye ya da çıkaracak olan kimse işe yarasın" dedi.

Rumların da Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu açıklayan Mengü, bu gazın yalnızca Kıbrıs'a yetecek kadar olduğunun ortaya çıktığını belirtmişti.

Mengü tüm bunların erken seçim emaresi olduğunu belirtti.

Nevşin Mengü küplere bindi

Hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Mengü, "Yalan haber, küçümsediğim falan yok. Daha keşfin ne olduğunu tam bilmiyoru. Beni konu etmezlerse okuyanları yok anlaşılan. Çapsız adamlar...." dedi.

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