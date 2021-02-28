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Ekonomi Doğal gaz fiyatlarına güncelleme! Yüzde 1 zam yapıldı
Ekonomi

Doğal gaz fiyatlarına güncelleme! Yüzde 1 zam yapıldı

Doğal gazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 23:59:00 -
Doğal gaz fiyatlarına güncelleme! Yüzde 1 zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1442 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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