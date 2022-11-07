Doğal gaz desteği ne zaman hesaplara yatar? Elektrik desteği ne zaman verilecek?
Elektrik doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Devlet ihtiyaç sahibi ailelere yakacak ve elektrik desteği sağlıyor. Doğalgaz ve elektrik desteği başvurusunda bulunanlar ise ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, destek ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Doğal gaz desteği ne zaman hesaplara yatar? Elektrik desteği ne zaman verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında sosyal desteği insanımızın hizmetine sunmuş olduk." dedi.