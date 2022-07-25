Doğal deodorant tarifi nasıl yapılır? Deodorant lekesi nasıl çıkar?

Yazın olmazsa olmazları arasında yer alan deodorantlar hem kötü kokudan hem kıyafetlerde oluşan ter lekelerinden korunmayı sağlıyor. Hangi deodorantı almanız gerektiğine karar veremiyorsanız sizlere yardımcı olacak tarifi deneyin!

Gün içindeki terlemelerden dolayı oluşan kötü kokulardan kurtulmak için, insanların çoğu deodorant kullanmaktadır. İçinde birçok kimyasal madde olan bu deodorantlar, hem insan hem de çevre sağlığı için olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır.

Doğal Deodorant Nasıl Yapılır?

Evde doğal deodorant yapımı hem çok kolay, hem de çok çeşitli olarak yapılabilmektedir. Bunlardan en yaygın ve kullanışlı olanı şu şekildedir:

Bir bardağın üçte biri kadar mısır nişastası ve kabartma tozu, 10 ar damla istenilen esansiyel yağlar (lavanta ve nane gibi), üç yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 yemek kaşığı E vitamini yağı bir kapta iyice karıştırılarak krem haline getirilir.

Hazırlanan karışım kullanılacak küçük bir krem kutusuna aktarılır ve günlük olarak terleyen bölgelere az miktarda sürülür.

Piyasadan özellikle ucuz fiyata alınan deodorantların, sağlık açısından çok tehlikeli maddeler içerdiği tespit edilmektedir. Kaliteli deodorantların ise en az zarar vermesi için kıyafet üzerinden sıkılması önerilmektedir. Deodorantlar sağlık açısından zararlı olduğu kadar, kıyafetlere de zarar vermektedir. Doğal yapım deodorantlar ise, hem güzel koku vermekte, hem de cildi beslemektedir. Dermatologlar, doğal yapım da olsa kullanımda aşırıya kaçılmamasını önermektedir.

Ev yapımı doğal deodorant yapımı

Çok uzun saatler etkili olmasa da bir sprey şişesinde ya da eski parfüm şişelerinize koyarak yanınızda taşıyarak gün içinde istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Malzemeler: 1 su bardağı içme suyu, 1 yemek kaşığı karbonat, kokusunu sevdiğiniz bir esans yağdan 5 damla.

Karbonatı ılık içme suyunda iyice eriyene kadar karıştırın, esans yağı ekleyin, sprey deodorantınız hazır. Her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın.

Deodorant lekesi nasıl çıkar?

Göze hoş gelmeyen deodorant lekeleri sayesinde sabahları en sevdiğiniz bluzu giyememek oldukça can sıkıcı olabilir. Neyse ki, kıyafetlerinizin bir kez daha şık görünmesini sağlamanıza yardımcı olacak bazı etkili tekniklerimiz var.

İLK KURAL OLUŞMASINI ÖNLEMEK

Deodorant lekelerini çıkarmak yerine önlemeyi deneyin. Deodorant lekeleri çıktıktan sonra giysilerden nasıl çıkar diye merak etmeyin; Bu basit ipuçlarıyla ilk etapta bunların olmasını önleyin: Mümkün olduğunca az transfer sağlamak için giyinmeden önce deodorantınızın tamamen kurumasını bekleyin.

Beyazları ve açık renkli giysileri giymeyi bitirir bitirmez yıkayın, terde bulunan bakterilerin deodorantınızdaki bileşenlerle karışmasını ve sinir bozucu sarı lekeleri oluşturmasını önleyin.

LİMON VE SU DENEYİN

Lekeye eşit miktarda su ve limon suyu karışımı uygulayın, ardından giysinizi durulamadan ve çamaşır makinenizde normal şekilde yıkamadan önce bir saat hafif güneşte bırakın.

Hem limon suyunun hem de güneşin doğal ağartma etkisi, hafif giysilerdeki deodorant lekelerini soldurmak için harikadır.

Koyu renk kumaşlarda güneşte kalma süresini azaltın.

Deodorantların Zararları Nelerdir?

-Sürekli olarak ve aşırı kullanılan deodorantlar, özellikle kadınların meme derileri tarafından kolaylıkla emilmektedir. Bu da meme kanserlerine yol açmakta veya en azından var olan kanseri tetiklemektedir.

-Özellikle birçok deri rahatsızlığına deodorantların yol açtığı kanıtlanmıştır.

-Astım hastalığı olanlar deodorantlardan oldukça olumsuz etkilenmektedir. Deodorant kullanımından dolayı bu hastaların nefes darlığı çektiği ve hatta krizlere girdiği de görülmektedir.

-Deodorant kullanımı sonrası güneşlenmenin de cilt kanserine yol açabildiği belirtilmektedir.

-Ayrıca birçok deodorant içeriğinden dolayı, derideki gözenekleri tıkayarak ter çıkışlarını da önlemektedir. Bu da vücudun sağlıklı işleyişini bozarak, değişik sağlık problemlerine yol açmaktadır.