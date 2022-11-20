  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asgari ücret ne kadar olacak? Patronların istediği rakam netleşti

UAEA Başkanı Grossi: Zaporijya Nükleer Santrali sahasında kabul edilemez patlamalar meydana geldi

Hepsi birbirinden ilginç! İşte en popüler mantık soruları

Sessizliğini bozdu! Aslı Baykal AK Parti'ye mi katılıyor?

Krizin nedenleri ortaya çıkıyor! Yunanistan'a bunu gösterdiler

CIA sevdalısı Mr. Özdağ’ı fonlayan ABD vakıfları, Pençe-Kılıç Operasyonu’nu kınadı!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum kesimine çağrı! Terör örgütleriyle...

İngiliz gençten şok eden iddia! Sadece soğan kullanarak yaptı

Türkiye'nin ilk insansız yerli savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'dan büyük başarı! Testler tamamlandı ilk uçuş 2023'te

Uzman isim açıkladı: Dünyada bunu yapabilecek çok az ülke var
Kadın - Aile Doğal balgam söktürücü ilaç: En keskin, en iyi balgam söktürücü ve balgam söktürücü öneriler! Balgam nasıl atılır?
Kadın - Aile

Doğal balgam söktürücü ilaç: En keskin, en iyi balgam söktürücü ve balgam söktürücü öneriler! Balgam nasıl atılır?

Bugün doğal balgam söktürücü yöntemlerden bahsedeceğiz. Balgamın kolay atılmasına en çok bol su alınması yardımcıdır. Bunun yanında balgam söktürücü bitki çayları ve doğal yöntemler de tercih ediliyor. Özellikle bu aylarda en çok şikayet ettiğimiz şey grip ve devamında gelen balgam. Özellikle çocuklarda çok daha sıkıntısı. Bu tarif çok etkili ve anında işe yarıyor. Önemli alternatif tıp uzmanlarının da söylediği bir karışım. İlaçlardan çok daha etkili ve sıfır zararlı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 11:52:00 - 2022-11-20 11:58:37
Doğal balgam söktürücü ilaç: En keskin, en iyi balgam söktürücü ve balgam söktürücü öneriler! Balgam nasıl atılır?

Balgam nedir? Balgam nasıl atılır? 

"Balgam söktürücü doğal ilaç," "Balgamı ne söker", "Balgama ne iyi gelir", "Evde balgam söktürücü ne yapılır" İşte tüm soruların cevapları...

Akciğer ve alt solunum yollarını koruyan mukus türü balgam olarak adlandırılır.

Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifi İçin Malzemeler

1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı bal (ben kestane balı kullandım)
1 limonun suyu
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Özellikle bu aylarda en çok şikayet ettiğimiz şey grip ve devamında gelen balgam. Özellikle çocuklarda çok daha sıkıntısı. Bu tarif çok etkili ve anında işe yarıyor. Önemli alternatif tıp uzmanlarının da söylediği bir karışım. Muhakkak deneyin. İlaçlardan çok daha etkili ve sıfır zararlı.

Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyoruz.
Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın.
Soğuyana dek bekletiyoruz. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltıyoruz. Bize suyu lazım.
Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyuyoruz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz.
Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içiyoruz. Çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz. Benim 2 yaşında oğlum var, 1, 5 kaşık veriyorum ve çok rahatlatıyor. Tadı da acı değil, baharatlardan ve baldan dolayı içilebilir bir tadı var.
Afiyet şifa olsun

Doğal balgam söktürücü yöntemler

Elma Sirkesi. Elma sirkesi, genellikle doğal bir tıkanıklık giderici olarak kullanılır. ...
Nane Yağı Nane yağı, tıkanıklığı gidermek için en çok kullanılan bitkisel yağlardan biridir. ...
Okaliptüs Yağı 
Tuzlu Su Gargarası 
Zencefil. 
Sarımsak.
Zerdeçal. 
Nemlendirici.

En iyi balgam Söktürücü şurup doğal

Balgam söktürücü karışım

Balgamlı öksürüğe çare arayanların yardımına tereyağlı pekmek koşuyor. Günde 1-2 kaşık tereyağı ve pekmez karışımı içen, balgam derdinden kurtuluyor.

İşte en basit tarifiyle balgamı söküp atmanıza yardımcı bir doğal şurup: Tereyağlı pekmez

Bir cezveye 1 su bardağı pekmezi ve 1 kaşık tereyağını koyup kaynatın. Hafif kaynaması yeterli olacaktır. Ardından karıştırırak homojen kıvama getirin. Biraz soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

Bu karışım sayesinde boğazlar yumuşayacak ve balgam sökmek kolaylaşacaktır. Bronşların rahatlaması, balgamın çıkmasını sağlar. Düzenli tüketiminde balgam sorunu ortadan kalkar.

Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama
Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

Kadın - Aile

Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23