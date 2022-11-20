Doğal balgam söktürücü ilaç: En keskin, en iyi balgam söktürücü ve balgam söktürücü öneriler! Balgam nasıl atılır?

Balgam nedir? Balgam nasıl atılır?

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Akciğer ve alt solunum yollarını koruyan mukus türü balgam olarak adlandırılır.

Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifi İçin Malzemeler

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı bal (ben kestane balı kullandım)

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Özellikle bu aylarda en çok şikayet ettiğimiz şey grip ve devamında gelen balgam. Özellikle çocuklarda çok daha sıkıntısı. Bu tarif çok etkili ve anında işe yarıyor. Önemli alternatif tıp uzmanlarının da söylediği bir karışım. Muhakkak deneyin. İlaçlardan çok daha etkili ve sıfır zararlı.

Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyoruz.

Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın.

Soğuyana dek bekletiyoruz. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltıyoruz. Bize suyu lazım.

Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyuyoruz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz.

Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içiyoruz. Çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz. Benim 2 yaşında oğlum var, 1, 5 kaşık veriyorum ve çok rahatlatıyor. Tadı da acı değil, baharatlardan ve baldan dolayı içilebilir bir tadı var.

Afiyet şifa olsun

Doğal balgam söktürücü yöntemler

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Okaliptüs Yağı

Tuzlu Su Gargarası

Zencefil.

Sarımsak.

Zerdeçal.

Nemlendirici.

En iyi balgam Söktürücü şurup doğal

Balgam söktürücü karışım

Balgamlı öksürüğe çare arayanların yardımına tereyağlı pekmek koşuyor. Günde 1-2 kaşık tereyağı ve pekmez karışımı içen, balgam derdinden kurtuluyor.

İşte en basit tarifiyle balgamı söküp atmanıza yardımcı bir doğal şurup: Tereyağlı pekmez

Bir cezveye 1 su bardağı pekmezi ve 1 kaşık tereyağını koyup kaynatın. Hafif kaynaması yeterli olacaktır. Ardından karıştırırak homojen kıvama getirin. Biraz soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

Bu karışım sayesinde boğazlar yumuşayacak ve balgam sökmek kolaylaşacaktır. Bronşların rahatlaması, balgamın çıkmasını sağlar. Düzenli tüketiminde balgam sorunu ortadan kalkar.