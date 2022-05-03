Doğal balgam söktürücü ilaç! En keskin balgam söktürücü doğal ve bitkisel İlaç

Balgam, göğsünüzde salgılanan kalın ve yapışkan bir sıvıdır. Bu salgı, doğal bir sürecin sonucu olsa da bazı durumlarda altta yatan bir hastalığın sonucu olabilir. Vücudunuz, hasta olmadığınız sürece genellikle çok fazla balgam üretmez. Balgamınızın herhangi bir hastalığın göstergesi olup olmadığını anlamanın en iyi yolu rengini aramaktır. Aşırı balgam, genellikle bir alerji veya enfeksiyonun sonucudur. Aynı zamanda süt ve diğer süt ürünleri, kemoterapi, hamilelik ve hatta kandida enfeksiyonları gibi belirli yiyecek ya da durumlardan da kaynaklanabilir. Balgam oluşumuyla ortaya çıkan semptomlar genellikle nedenine bağlı olarak değişir. İşte doğal balgam söktürücü tarif…

Doğal balgam söktürücü ilaç tarifi için malzemeler

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı bal (ben kestane balı kullandım)

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Doğal balgam söktürücü ilaç tarifi nasıl yapılır?

Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın. Soğuyana dek bekletiyoruz. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltıyoruz. Bize suyu lazım. Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyuyoruz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz. Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içiyoruz. Çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz. Benim 2 yaşında oğlum var, 1, 5 kaşık veriyorum ve çok rahatlatıyor. Tadı da acı değil, baharatlardan ve baldan dolayı içilebilir bir tadı var.