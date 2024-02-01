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Kadın - Aile Doğal balgam söktürücü ilaç: Çok sık hastalık geçiriyorsanız! Çok iyi gelen şifa veren suyu ile toplu veda!
Kadın - Aile

Doğal balgam söktürücü ilaç: Çok sık hastalık geçiriyorsanız! Çok iyi gelen şifa veren suyu ile toplu veda!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 19:42:00 - 2024-02-01 19:45:26
Doğal balgam söktürücü ilaç: Çok sık hastalık geçiriyorsanız! Çok iyi gelen şifa veren suyu ile toplu veda!

Son derece faydalı olan bitkilerden yapılan ve bunun da adı: doğal balgam söktürücü mikrobu silip süpürüyor! Vücuda pek çok faydasıyla bilinir. Güçlü bir antioksidan kaynağı var...

Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifi İçin Malzemeler

1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı bal (kestane balı kullanıldı)
1 limonun suyu
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifi Nasıl Yapılır?

Özellikle bu aylarda en çok şikayet ettiğimiz şey grip ve devamında gelen balgam. Özellikle çocuklarda çok daha sıkıntısı. Bu tarif çok etkili ve anında işe yarıyor. Önemli alternatif tıp uzmanlarının da söylediği bir karışım. Muhakkak deneyin. İlaçlardan çok daha etkili ve sıfır zararlı.

Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın.
Soğuyana dek bekletiyoruz. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltıyoruz. Bize suyu lazım. Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyuyoruz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz.
Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içiyoruz. Çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz. Tadı da acı değil, baharatlardan ve baldan dolayı içilebilir bir tadı var. Afiyet şifa olsun

Kullanmadan önce uzmanına başvurunuz.

En iyi balgamı ne söker?
Balgamlı öksürük şikayetlerinde bol sıvı tüketmek, tuzlu su gargarası yapmak, odayı nemlendirmek ya da sıcak buharlı duş almak, bal yemek, öksürük pastilleri emmek, zencefil, kekik ya da karanfil gibi bitki çayları içmek balgamı söktürmeye yardım eder.
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