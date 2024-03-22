Doğal Aydal'ı beklerken... Erbakan hocamızın en güvendiği kişi, disipline!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, bugünkü yazısı...

Bir seçmen, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, Yeniden Refah Partisi’ne oy verdiğinde, aslında kime oy vermiş oluyordu?

Ayasofya’nın açılması kararını veren..

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan..

Nafaka konusundaki yanlış uygulamayı, kadınları da mağdur etmeyecek şekilde sorumluluğu devletin üzerine geçirerek çözmeye çalışan..

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Erken evlilik mağdurları için ne yapabiliriz arayışında olan..

AK Parti’ye de oy vermiş oluyordu..

Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, Tayyip Erdoğan’a oy vermiş oluyordu..

Bu tercihi sebebi ile, Sözcü’sünden Cumhuriyet gazetesine kadar tüm ulusalcı ve solcu medya organları, Yeniden Refah Partisi’ni ve yöneticilerini yerden yere vurdular..

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