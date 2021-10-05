  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Doğal antibiyotiği mutlaka kullanın
Kadın - Aile

Doğal antibiyotiği mutlaka kullanın

Eski çağlardan gelen şifalı bir bitki sarımsak, yemeklerin vazgeçilmezi olarak günümüze ulaşmıştır. Antibakteriyel özelliği olması nedeniyle her hastalığın tedavisinde ve yemeklerde kullanılır.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 14:54:00 -
Doğal antibiyotiği mutlaka kullanın

Eski çağlardan gelen şifalı bir bitki sarımsak,  yemeklerin vazgeçilmezi olarak günümüze ulaşmıştır. Antibakteriyel özelliği olması nedeniyle her hastalığın tedavisinde ve yemeklerde kullanılır.  Zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Çiğ ve pişmiş olarakta tüketebileceğimiz gibi her türlü et ve sebze yemeklerinde konulabiliyor. Saklama ömrü uzunluğu ve kesik kokusu vardır. Doğal antibiyotik olan sarımsak faydaları;

  • Kan dolaşımını düzenleme etkisi vardır.
  • Enfeksiyonlara karşı iyileştiricidir.
  • Yüksek tansiyon hastalığı önler.
  • Kanser hücrelerine etkileyerek yavaşlatır.
  • Damar tıkanıklığı engeller.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Atardamarda meydana gelen kireçlenmelere iyi gelir.
  • Kolesterol düşürür
  • Alzheimere iyi geldiği bilinmektedir.
  • Kemik, cilt ve saç sağlığı için çok faydalıdır.
  • Bağırsakta meydana gelen kurtları öldürür.
  • İç organları güçlendirir.
  • İdrar sökücüdür.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kabızlığa iyi gelir.
  • İltihap kurutucudur.
  • Soğuk algınlığı ve grip kaşı çok koruyucu etkisi vardır.
  • Saç dökülmesi ve cilt tedavisinde kullanılır.

Sarımsak bileşen açısından en yüksek değerlere sahip olan bir bitkidir bu nedenle tüketirken dikkatli davranılmalıdır. Vücudumuzun tepkimelerine göre sarımsağı orantılı bir şekilde kullanarak sağlıklı bir hayat yaşamak elimizde....

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay