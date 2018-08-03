Doğal ahşap cilası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 su bardağı jojoba yağı

4 yemek kaşığı bal mumu

4 damla Okaliptus yağı

4 damla limon yağı

YAPILIŞI:

Öncelikle Jojoba yağını ve bal mumunu boş bir kavanoz içerisine döküp benmari usulü eritin. Erime işlemi bittikten sonra ocaktan alarak Okaliptus ve limon yağı ekleyip karıştırın. Biraz soğumasını bekledikten sonra pamuğu karışıma batırıp ahşap eşyalarınızı silebilirsiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.