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Sağlık

Doğal ağrı kesici olarak biliniyor: Lavantanın inanılmaz faydaları...

Ballıbabagiller familyasından Lavandula cinsini oluşturan lavanta, güzel kokusu ile birlikte insan sağlığına da çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte lavantanın inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:02:00 -
Doğal ağrı kesici olarak biliniyor: Lavantanın inanılmaz faydaları...

Güzel kokusu ile bilinen lavanta, insan sağlığına da inanılmaz faydalar sağlıyor. Kozmetik sektöründe oldukça sık kullanılan lavanta, çözücü maddeler içeriyor. Uzmanlar, lavantanın ağrı kesici etkisi olduğunu da söylüyor. Peki lavanta sağlığa ne gibi faydalar sağlıyor? İşte detaylar...

Lavantanın faydaları...

- İyi bir antioksidandır. Vücutta bulunan zararlı hücreleri idrar yolu ile atar, böbreklerde taş oluşumunu engeller.

- Enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkan iltihaplanmaları vücuttan atar.

- İçerdiği çözücü maddeler sayesinde depresyona birebir gelmektedir.

- Kas ağrılarını dindirmede oldukça etkilidir.

- Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir, boğaz şişkinliği ve yutkunma zorluğuna karşı oldukça etkilidir.

- Yapılan araştırmalar, lavantanın sinir hücrelerini yenilediğini, stres ve sinir gibi psikolojik sorunların riskini azalttığını göstermiştir.

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