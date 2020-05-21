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Doğal ağrı kesici nektarinin 7 mucizevi faydası!

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Sağlık

Doğal ağrı kesici nektarinin 7 mucizevi faydası!

Yaz aylarının olmazsa olmazı nektarin kalori bakımından düşüktür, ancak vitamin ve mineral açısından ise oldukça yüksek bir meyvedir. C vitamini ve lif deposu olan nektarin, sağlığa birçok fayda sağlamaktadır. İşte nektarinin sağlığa mucizevi 7 faydası...

Yeniakit Publisher
2020-05-21 03:35:00 - 2020-05-21 03:43:41
Doğal ağrı kesici nektarinin 7 mucizevi faydası!

Nektarin, yüksek oranda vitamin ve mineral içeren bir meyvedir. C vitamini ve lif deposu olarak bilinen nektarin, özellikle sporcular için vazgeçilmez bir meyvedir. Nektarin aynı zamanda yüksek oranda fosfor, potasyum, A ve C vitamini içermektedir.

Nektarin, oldukça etkili antioksidanlara sahiptir. Bu özelliği ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.

İşte nektarinin 7 mucizevi faydası...

- İçerdiği mineraller ile birlikte sindirim sistemini düzenler, kan şekerini dengeler.

- Bağırsak dostu olan nektarin, güçlü bir idrar söktürücüdür. Aynı zamanda nektarin kabızlık problemlerine de birebir gelmektedir.

- Nektarin böbreklere birebir gelmektedir. Böbrek taşı oluşumunu engeller. Böbrek hastalarının bolca tüketmeleri tavsiye edilmiştir.

- Cilt sağlığına da oldukça faydalıdır. Nektarin cildi yumuşatır, ciltte oluşan lekerin onarılmasını sağlar.

- Nektarin yüksek oranda lif içermesi sebebiyle tok tutucu etkiye sahiptir, kilo vermek isteyenler için vazgeçilmez bir meyvedir. Nektarin kilo vermeye büyük ölçüde yardımcı olur.

- Kemik sağlığına birebir gelmektedir. Ayrıca nektarin, genellikle yorgunluk sonrası oluşan kas ve eklem ağrılarını dindirir.

- Nektarin mide dostudur. Tüm mide rahatsızlıklarına birebir gelir, mide rahatsızlıklarının oluşmasını önler.

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