Doğadan topladıkları mantarı yediler! Yaşlı çift evde hareketsiz bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ordu’nun Korgan ilçesinde doğadan topladıkları mantarları tükettikten sonra fenalaşan 76 yaşındaki Selver ve Zekiye Çağman çifti hastaneye kaldırıldı.
Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşayan Selver ve Zekiye Çağman’dan haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde yaşlı çifti yerde hareketsiz halde buldu.
Olay, Korgan ilçesine bağlı Çitlice Mahallesi'nde meydana geldi. Selver Çağman (76) ile eşi Zekiye Çağman (76), doğadan topladıkları mantarları tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Sabah saatlerinde yaşlı çiftten haber alamayan komşuları eve girdiklerinde Selver ve Zekiye Çağman'ı yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Selver ve Zekiye Çağman çifti, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çift, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Çiftin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.