Doğadaki en güçlü lif kaynağı! Etkisi inanılmaz

Kökeni Asya ve Afrika'ya yayılan kuru hünnap karın bölgesini dümdüz yapar. Yağları yakmada etkili olan kuru hünnabın zayıflamadaki üstünlüğü ise pes artık dedirtti. Kurutularak tüketildiğinde içeriğindeki lif oranı daha fazla olur. Alternatif tıbbın zayıflamadaki en etkili besini kuru hünnaptır.

İçeriğinde düşük kalori barındıran kuru hünnap bu sayede faydaları saymakla bitmez. Yüksek oranda vitamin ve mineral barındırır.

Karın kaslarını kuvvetlendirecek hünnabı tüketme yolu

Uzmanların çoğu direk olarak tüketilmesini tavsiye eder. Ancak kuru meyve sevmeyenler çay formunda da tüketebilir.

Kuru hünnap düzenli tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede vücuttaki tüm toksinleri atar.

Hiç spor ya da diyet yapmazsanız bile günde 4 tane aç karnına kuru hünnap tüketirseniz vücudunuz yağ bağlamaz.

Ayrıca uzun süre tokluk hissi vererek yeme isteğini bastırır. Sindirim sistemini düzenleyen kuru hünnap kabızlık gibi kilo almaya yol açan durumları önler.

Öte yandan güçlü bir antioksidan kaynağı olan kuru hünnap kilo vermeye yardımcı olurken aynı zamanda vücudun direncini korur. Bu sayede bir taşla iki kuş vururmuş olursunuz.

Vücutta ödem birikmesini önler. Kan dolaşımını düzenleyerek kalp ve damar hastalıklarına fayda sağlar. Vücudun sinir sistemini yeniler.