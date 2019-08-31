Doğada pedal çevirip, çöpleri temizlediler

Burdur’un Bucak ilçesinde çocukların sosyalleşmesi ve spora teşvik edilmesi amacıyla 4. Aşk-ı Bucak Bisiklet Turu düzenlendi. Doğada pedal çeviren çocuklar yol kenarlarındaki çöpleri de toplayarak, "Büyüklerin kirlettiği dünyayı biz temizliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Burdur’un Bucak ilçesinde çocuklara bisiklet kullanmayı özendirmek ve çevre bilinci oluşturmak için 4. Aşk-ı Bucak Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Beden eğitimi öğretmeni Bünyamin Fikir ve birkaç öğretmen arkadaşının öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe Emniyet Teşkilatı ve Bucak esnafının da katkıları oldu. Etkinlik kapsamında çocuklar pedal çevirdi, onlara polis korteji eşlik etti. Çocuklar ayrıca yol kenarlarında temizlik çalışması da gerçekleştirdi ve "Büyüklerin kirlettiği dünyayı biz temizliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Öğretmen Fikir, çocukların sosyalleşmesini ve spora teşvik etmeyi, çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Katılımın her turda artarak devam ettiğini belirten Fikir, velilerden de güzel dönüşler aldığını aktardı.

"Memleketimizde çok güzel insanlar var"

Turlara katılarak öğretmen arkadaşına destek olmaya çalışan Fen Bilimleri Öğretmeni İbrahim Uyanık da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Uyanık paylaşımında, "Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikle bir kez daha gördüm ki memleketimizde çok güzel insanlar var. Mola için durduğumuz dolmuş durağında bizi önemli bir misafir gibi ağırlayan dolmuşçu ağabeyler, yolda korna ile eşlik ederek çocukları motive eden, yine yolun kenarına çekip çocukların güvenle geçmesini sağlayan sürücüler, balkondan el sallayan teyzeler, zıpzıp oyun parkı da bizden olsun diyen esnafımız.. Bucak hakikaten yaşanacak memleket kıymetini bilelim" ifadelerine yer verdi.