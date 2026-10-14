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Yerel Doğacak olan çocuğunu göremedi! Şehit uzmana hüzünlü veda
Yerel

Doğacak olan çocuğunu göremedi! Şehit uzmana hüzünlü veda

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Doğacak olan çocuğunu göremedi! Şehit uzmana hüzünlü veda

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastaneden şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı. Evli olan şehit Mustafa Aslan’ın eşi Miraç Aslan’ın hamile olduğu ve bebeğinin doğumuna birkaç gün kaldığı öğrenildi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki Sita Üs Bölgesi’nde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralandı. Helikopter ile Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aslan, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin naaşı, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı’ndaki törenin ardından memleketi Gaziantep’e getirildi.

 

Köyünde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Aslan, Şehitkamil ilçesi kırsal Işıklı Mahallesi’nde ikindi vakti İl Müftüsü Mustafa Soykök’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kent protokolü, askeri erkan ile şehidin babası Abdurrahman, annesi Suna, eşi Miraç Aslan diğer aile bireyleri, yakınları, mahalle halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evli olan şehit Mustafa Aslan’ın eşi Miraç Aslan’ın hamile olduğu ve bebeğinin doğumuna birkaç gün kaldığı öğrenildi.

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