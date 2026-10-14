CHP’li Sinem Dedetaş’ın Üsküdarlıya faturası ağır oldu: Üsküdar borç batağına böyle sürüklendi

Üsküdar Belediyesi’nin mali yapısına ilişkin Belediye Meclisi'nde açıklanan rakamlar, yaklaşık 2,5 yıllık dönemde yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

Üsküdar Belediyesi’nin 2027 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı, 7 Ekim 2026 tarihinde Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Toplantıda Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin tarafından paylaşılan verilerde belediyenin borçları, taşınmazları, nakit varlığı, gelir-gider dengesi ve 2027 yılı hedeflerine ilişkin rakamlar açıklandı.

BORÇ YÜZDE 538,8 ARTTI

Paylaşılan verilere göre, Üsküdar Belediyesi ve iştiraklerinin Nisan 2024 itibarıyla 1 milyar 42 milyon TL olan toplam borcu, Eylül 2026'da 6 milyar 650 milyon TL'ye çıktı.

Böylece yaklaşık 2,5 yıllık dönemde borç miktarındaki artış yüzde 538,8'e ulaştı.

Açıklanan borcun 1,27 milyar TL'sinin Üsküdar Belediyesine, 5,32 milyar TL'sinin ÜSPER'e, 63 milyon TL'sinin ise KENTAŞ'a ait olduğu bildirildi.

Rakamlar içerisinde en büyük payı ÜSPER'in borcu oluşturdu. Şirketin borç yükünün tek başına 5,3 milyar TL'yi geçtiği belirtildi.

Bunun yanında mahkeme kararlarından kaynaklanan ancak henüz muhasebe kayıtlarına borç olarak yansıtılmadığı belirtilen faiz hariç yaklaşık 1,4 milyar TL'lik ek yükümlülük bulunduğu da ifade edildi.

171 TAŞINMAZDAN 164'Ü SATILDI

Mali tablodaki en dikkat çekici başlıklardan biri de belediyenin taşınmaz varlığında yaşanan değişim oldu.

Nisan 2024'te Üsküdar Belediyesine ait 171 taşınmaz bulunduğu, bunların 164'ünün satıldığı açıklandı. Satışlardan belediyenin kasasına toplam 2,5 milyar TL girdiği belirtildi.

Belediyenin elinde satılabilir durumda yalnızca 7 taşınmaz kaldığı, bunların toplam değerinin ise yaklaşık 266 milyon TL olduğu aktarıldı.

KASADAKİ PARA 240 MİLYONDAN 44 MİLYON TL'YE GERİLEDİ

Taşınmaz satışlarından elde edilen gelire rağmen belediyenin nakit varlığında da dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

Nisan 2024'te 240 milyon TL seviyesinde olan nakit varlığın 44 milyon TL'ye gerilediği bildirildi.

Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, mevcut mali tabloyu şu sözlerle anlattı:

“Bugün elimizdeki tüm nakdi ve satılabilir tüm taşınmazları bir araya getirsek bile, borcumuzun ancak yüzde 5'ini karşılayabiliyoruz.”

9 AYDA 1,2 MİLYAR TL'LİK AÇIK

Üsküdar Belediyesinin 2026 yılı gelir-gider rakamlarında da giderlerin gelirlerin üzerine çıktığı görüldü.

1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde belediyenin 6,9 milyar TL harcama yaptığı, buna karşılık 5,7 milyar TL gelir tahsil ettiği açıklandı.

Böylece yalnızca dokuz aylık dönemde giderlerin gelirleri 1,2 milyar TL aştığı kaydedildi.

Aynı dönemde yatırımlar için ayrılan 1,96 milyar TL'lik bütçenin 541 milyon TL'sinin kullanıldığı belirtildi. Sosyal yardımlar için ayrılan 448,5 milyon TL'nin ise 152 milyon TL'sinin harcandığı bildirildi.

Toplam harcamalar içerisinde yatırımların payının yüzde 8, sosyal yardımların payının ise yüzde 2 seviyesinde kaldığı açıklandı.

2027 BÜTÇESİ 16,2 MİLYAR TL

Üsküdar Belediyesinin 2027 yılı bütçesi ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 artırılarak 16,2 milyar TL olarak hazırlandı.

Yeni bütçede yatırımlar için 2,3 milyar TL, sosyal yardımları da kapsayan cari transferler için 667 milyon TL kaynak öngörüldü.

Bütçenin gelir tarafında ise dikkat çeken bir başka kalem daha bulunuyor. 2027 yılında 2,76 milyar TL'lik taşınmaz satışı geliri hedeflendiği belirtildi.

Bütçenin önceki yönetim döneminde hazırlandığı, mevcut yönetimin söz konusu gelir kaleminde yüzde 80 gerçekleşme beklediği aktarıldı.

11,3 MİLYAR TL'LİK “YÖNETİŞİM” BÜTÇESİ

2027 Performans Programı'nda toplumsal güçlenme için 1,63 milyar TL, dayanıklı yapı stoku ve kent dokusu için 1 milyar TL, yeşil ağ ve altyapı çalışmaları için 1,09 milyar TL ayrıldığı bildirildi.

Kültür hizmetleri için 294 milyon TL, erişilebilirlik çalışmaları için 500 milyon TL ve kalkınma faaliyetleri için 389 milyon TL kaynak planlanırken, “yönetişim” başlığı altında 11,3 milyar TL'lik kaynak öngörülmesi dikkat çekti.

Belediye yönetiminin artan borç yüküne rağmen sosyal destek, afet hazırlığı, kentsel dönüşüm, çevre düzenlemesi ve yeşil alan hizmetlerinin sürdürüleceğini bildirdiği aktarıldı.

BORÇ YÖNETİMİ 2027'NİN ÖNCELİĞİ

Açıklanan mali tablo sonrasında 2027 yılında belediyenin en önemli gündemlerinden birinin borç yönetimi olacağı belirtildi.

Tahsilat süreçlerinin güçlendirilmesi ve mali disiplinin sağlanmasıyla mevcut borç yükünün kontrol altına alınmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ortaya konulan rakamlara göre yaklaşık 2,5 yıllık süreçte toplam borcun 1 milyar 42 milyon TL'den 6 milyar 650 milyon TL'ye çıkması, 164 taşınmazın satılması ve nakit varlığın 44 milyon TL'ye kadar gerilemesi, Üsküdar Belediyesinin mali tablosundaki değişimin en dikkat çeken göstergeleri oldu.