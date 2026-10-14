Neler oluyor okullardaki bu gençliğe! Sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Son günlerde okullardan gelen talihsiz haberlere bir yenisi eklendi. Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir ortaokulda 6. sınıfa giden bir kız öğrenci, “Sen benim dedikodumu yaptın” diyerek sınıf arkadaşını evden getirdiği ekmek bıçağıyla kolundan yaraladı. Hafif yaralanan öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, bıçakla saldıran öğrenci polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Okulda eğitime 1 gün ara verildi.
Seyhan’da, aynı sınıfta okuyan 2 kız öğrenci arasında dedikodu nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. Teneffüste yaşanan olayda bir öğrenci kolundan yaralandı.
DEDİKODU TARTIŞMASI BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ
Gürselpaşa Mahallesi’ndeki Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu’nda yaşanan olayda, iddiaya göre 6. sınıfa giden 2 kız öğrenci arasında dedikodu tartışması çıktı. Teneffüs sırasında arkadaşının yanına giden öğrenci, “Sen benim dedikodumu yaptın” diyerek evden çantasına koyup okula getirdiği ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladı.
YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan öğrenci, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ
Bıçakla saldıran öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi.
Gündem
Bakan Çiftçi’den okul güvenliği için yeni talimatlar! Korucular ve bekçiler de okullarda görev alacak
Dünya
‘Kızımı okula almıyorsanız kaldırın babasının resmini’ Şehit kızından başörtüsü karşıtlarına ders