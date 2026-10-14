İstanbul’daki sanayi sitesinde korkutan yangın!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul’daki Bayrampaşa Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Muratpaşa Mahallesi'ndeki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, bölgede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar gelecek…