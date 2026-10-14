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Spor UEFA’dan Hakem Mehmet Türkmen'e görev
Spor

UEFA’dan Hakem Mehmet Türkmen'e görev

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UEFA’dan Hakem Mehmet Türkmen'e görev

FIFA kokartlı Türk hakemi Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi'nde yarın akşam oynanacak olan Sint-Truidense VV ile Iberia 1999 maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Mehmet Türkmen, Belçika'nın Sint-Truidense VV ve Gürcistan'ın Iberia 1999 takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçını yönetecek." denildi.

Belçika'nın Sint-Truiden şehrindeki Stayen Stadyumu'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Maçta Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.

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