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Yerel

Doğa özüne dönüyor: Deniz Yunuslara kaldı

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması üzerine durma noktasına gelen deniz trafiğindeki sakinliği fırsata çeviren bir grup Yunus balıkları, Tekirdağ kıyılarında dakikalarca yüzdü.

2020-04-28 12:20:22 -
Doğa özüne dönüyor: Deniz Yunuslara kaldı

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması üzerine durma noktasına gelen deniz trafiğindeki sakinliği fırsata çeviren bir grup Yunus balıkları, Tekirdağ kıyılarında dakikalarca yüzdü.


Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görüldükten sonra ülke genelinde vaka sayıları hızla artmaya başladı. Bunun üzerine ülke genelinde sıkı tedbirlerin uygulanması deniz trafiğini de rahatlamış oldu.



Gruplar halinde görülmeye başladılar


Tekirdağ’da sahillerinin yürüyüşe yasak olması ve deniz trafiğinin rahatlamasını fırsat bilen Yunus Balıkları gruplar halinde görülmeye başladı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi sahili yakınlarında grup halinde yüzen yunusların o anları vatandaşların kameralarına yansıdı. Marmara Denizinde gruplar halinde bir süre yüzen Yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.


Yunuslar daha sonra gözlerden ırak oldu.

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