Doğa katili Koç’tan hayırseverlik maskesi

Sarıyer Rumelifeneri’nde 1.6 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirdiği orman katliamını her yönüyle deşifre ettiğimiz Koç Üniversitesi konuya ilişkin bir tek açıklama bile yapamazken, algı operasyonuna başladı. Orman canavarı Koç Üniversitesi, kamuoyu algısını değiştirmek için “engelli çocuklara destek” etkinliğine destek verdiğini ve hayırseverlik araştırmaları merkezi kurduğunu duyurdu.

Sarıyer Belediyesi ile Koç’lar omuz omuza

Koç Üniversitesi ve Sarıyer Belediyesi işbirliğiyle engelli çocuklar ile ailelerine destek vermek üzere kurulan EÇADEM, 10-11 Ekim tarihleri arasında II. EÇADEM Sempozyumu düzenleyeceğini duyurdu. Engellilerin ve ailelerinin katılacağı “Engelli Çocuk ve Ailesinin Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı sempozyumun Koç Üniversitesi ile Sarıyer Belediyesi ortaklığında düzenleneceği bildirildi. Orman talanını önlemeyen CHP’li Şükrü Genç’in Koç Üniversitesi ile ortak etkinlikler düzenlemesi manidar karşılandı.

Koç Üniversitesi bir diğer algı operasyonunu ise hayırseverlik maskesiyle sergiledi. Üniversite bünyesinde “Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi” (KUSİTHAM) kurulduğu duyuruldu. 1.6 milyon metrekarelik alanda ağaçlar kesilerek oluşturulan Koç Üniversitesi’nin hayırseverlik merkezinin, “iktisat, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk ve tarih alanlarını bir araya getirerek, disiplinler arası bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflediği” öne sürüldü. Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri kampüsünde yer alan merkezin açılışına, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım katıldı.

Ormanda gitgide genişleyen talan

İstanbul’un nefes borusu olan Sarıyer’deki Mavramoloz Ormanı’nda korkunç katliama imza atan Koç Üniversitesi, 1999 yılında 1 milyon 600 bin metrekarelik orman arazisinde binbir usulsüzlük sonucu yükselmişti. ‘Mavramoloz Canavarı’ olarak adlandırılan Koç Üniversitesi’nin 160 hektarlık alanda gerçekleştirdiği kıyım sonucunda 58 bin ağacın kesildiği iddia edilmişti. Koç Üniversitesi’nin işgal ettiği ormanlık arazide son 2 yıl içerisinde 4.4 hektarlık alanda betonarme işlemler yaptığı ortaya çıkmıştı. Üniversite’nin yaptığı tek yeşil alan olan futbol sahasını şantiyeye çevirdiğine dair uydu görüntüler ifşa olmuştu. Koç Üniversitesi’nin İstanbul’un göbeğindeki orman talanına çıt çıkarmayan çevre örgütü TEMA Vakfı’na Koç Holding’ten milyonlarca liralık kaynak aktarıldığı belirlenmişti. Koç Üniversitesi’nin bunun yanı sıra merkez kampüsün 3 kilometre uzaklığında yine ağaçlık olan 35 bin metrekarelik araziyi ele geçirerek “Batı Yurdu” adıyla işletmeye açtığı bilgisine ulaşılmıştı.

Akit peşini bırakmıyor

Akit’in doğa katillerini deşifre eden haberleri 5 Ekim’de “Çevreciler Koç’un orman talanına kör”, 6 Ekim’de “Koç’tan sistematik orman katliamı”, 7 Ekim’de “Dünden bugüne Koç’un orman talanı”, 8 Ekim’de “Önce saha sonra bina”, 9 Ekim’de “Koç, TEMA’yı parayla susturmuş”, 10 Ekim’de “TEMA’nın ipi Koç’un elinde”, 11 Ekim’de “7 bina daha dikmişler”, 8 Ekim’de “Koç ormanı üç parçada yutmuş” manşetleriyle gündeme taşınmıştı.