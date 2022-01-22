Doç. Yerlikaya, Ersan Şen ile Kemal Öztürk'ü yerin dibine batırıp batırıp çıkardı!

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Habertürk TV canlı yayınında "sosyal devlet" tartışması yaşandı.

Ersan Şen, TÜİK verilerine göre 22 milyon kişiye "sosyal yardım" yapıldığını söyleyerek, "ekonomik kriz" çığırtkanlığına devam etti. Şen'e destek veren Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk de belediyelerle devletin zor durumdaki vatandaşlara fatura yardımı yapmasına karşı çıkarak, iktidarı hedef aldı.

Ersan Şen'in TÜİK cehaleti!

Şen'e cevap veren Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, TÜİK'in "sosyal yardım" verilerinin geniş bir yelpazeden oluştuğunu ifade ederek, Ersan Şen'in cehaletini ortaya koydu.

Yerlikaya, "TÜİK, gazi ve şehit yakınlarına yapılan yardımı da sosyal yardım sayar, öğrencilere yapılan yardımı da sosyal yardım sayar." dedi.

Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, şunları söyledi:

Özellikle pandemi sürecinde, Türkiye'nin sağlık politikası anlamında ne kadar ciddi bir sosyal devlet birikiminin olduğunu herkes müşahede etti. Sigortası olmayıp, koronaya yakalanan bir kişinin nasıl tedavi edildiğini kendisinden dinleyin.

Bir ünlünün, halkla herhangi bir şekilde temas etmesi mümkün değilken, halka sadakati ya da yetinmeyi vadetmesi elbette kötü bir şey. Ama sayın Cumhurbaşkanının kendi tarihi içindeki mücadelesi zaten halktan geliyor. Bir ünlünün halk adına konuşmasını ülkeye maletmek, haklı bir yaklaşım olmayacaktır.

Ben Bayburtluyum. Bayburt'un kırsal bir köyünden öğrencileri merkeze taşıyıp, onların yemek ücretlerini karşılayan bir sosyal devlet var. AK Parti sizin vadettiğiniz şeylerin hepsini zaten yaptı.