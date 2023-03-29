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Siyaset Doç. Dr. Yalçın Güzelhan MHP’den aday adayı
Siyaset

Doç. Dr. Yalçın Güzelhan MHP’den aday adayı

Yeniakit Publisher
2023-03-29 13:18:00 - 2023-03-29 13:31:47
Doç. Dr. Yalçın Güzelhan MHP’den aday adayı

Doç. Dr. Yalçın Güzelhan İstanbul 3. Bölge MHP Milletvekili aday adayı oldu.

36 yıldır Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bezm-i Alem Vakıf Guraba Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan Güzelhan şöyle konuştu: “Ben bir Türk Milliyetçisiyim, dahası ülkücüyüm. Türklük ve İslam benim yaşam kaynaklarımdır. Nefret ettiğim iki şey ise; nefsi davranmak ve yalakalıktır. 63. yaşında halen beşinci üniversitesini okumakta olan, Türkiye Kamu-Sen bünyesinde 20 yıl sendikacılık yapmış birisiyim. Oyumu cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakına, milletvekili seçimlerinde ise MHP’ye vereceğim. Gün birlik olma günüdür” dedi.

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