Doç. Dr. Yalçın Güzelhan MHP’den aday adayı

36 yıldır Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bezm-i Alem Vakıf Guraba Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan Güzelhan şöyle konuştu: “Ben bir Türk Milliyetçisiyim, dahası ülkücüyüm. Türklük ve İslam benim yaşam kaynaklarımdır. Nefret ettiğim iki şey ise; nefsi davranmak ve yalakalıktır. 63. yaşında halen beşinci üniversitesini okumakta olan, Türkiye Kamu-Sen bünyesinde 20 yıl sendikacılık yapmış birisiyim. Oyumu cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakına, milletvekili seçimlerinde ise MHP’ye vereceğim. Gün birlik olma günüdür” dedi.