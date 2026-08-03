Doç. Dr. Şahnur Yaprak Camii gün sayıyor

Dursun Suna NİĞDE

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Derbent Yerleşkesi’nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Doç. Dr. Şahnur Yaprak Camii (İlahiyat Fakültesi Uygulama Mescidi); yalnızca bir ibadet mekânı değil, Selçuklu mimarisinin zarafetini, modern mühendislik anlayışıyla buluşturan görkemli bir medeniyet projesi olarak dikkat çekiyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Vural, caminin mimari özellikleri, eğitim misyonu ve manevi değeri hakkında Yeni Akit gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Ahmet Vural, caminin sıradan bir tarihi yapı kopyası olmadığını belirterek, Selçuklu ruhunun özgün bir anlayışla yeniden yorumlandığını ifade etti.

Caminin görkemli taç kapısı, Niğde’nin tarihi simgelerinden Akmedrese’nin kapısından ilham alınarak projelendirilirken, daha zengin taş işçiliği ve estetik detaylarla tamamen özgün bir kimlik kazandırıldı. Türkiye’nin dört bir yanındaki Selçuklu eserleri yerinde incelendi, binlerce fotoğraf değerlendirilerek proje şekillendirildi.