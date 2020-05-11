Doç. Dr. Polat’tan normalleşme sürecinde rehavete kapılmayın uyarısı

Elazığ’da Korona virüs ile mücadeledeki olumlu havaya karşı vatandaşları uyaran İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, normalleşme sürecinde vatandaşların rehavete kapılmayarak tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Korona virüsüne karşı bilgilendirme yaparak vatandaşları uyardı.

Türkiye de olduğu gibi Elazığ’da salgının yayılma hızının kontrol altına alınmaya başlandığını belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, “Baş gösteren iyileşme ve bu gün başlayacak olan normalleşme sürecinde vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan ve tedbirlerini elden bırakmadan korona virüsten korunma kurallarına harfiyen uymalılar.Ülke genelindeki vaka sayısında düşüşün yaşanıyor. Korona virüs ile mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Bu iyileşmenin sürdürülmesinde hepimize önemli görevler düşmektedir. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın hayatları pahasına canla başla çalışmaları yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın takdirini kazanmıştır. Bu noktaya geldikten sonra bu emeklerin heba edilmesine müsaade edilmemelidir. Ülkemiz bu mücadeleyi diğer ülkelere nazaran en az vaka sayısı ve kayıpla sürdürmektedir. Bu başarı hepimizindir ve bu süreçte tüm vatandaşlarımız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir” dedi.

“Kurallara titizlikle uyalım"

Başarının bireysel tedbirlere bağlı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Polat “ Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda 11 Mayıs tarihi itibari ile ülkemizde kısmı iyileştirmeler uygulamaya konulmaya başlandı. Uzun bir aradan sonra alınan bu karar çok önemlidir ve her şeyin bittiği anlamına gelmemelidir. Vatandaşlarımızın tedbirleri elden bırakmadan ve rehavete kapılmadan kurallara titizlikle uymaları gerekmektedir. Salgının başında olduğu gibi sosyal mesafeye dikkat edilmeli, maske takılması gereken alanlarda maske takılmaya devam edilmelidir. Başta el yıkama olmak üzere hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Zorunlu haller dışında evden çıkmamaya özen gösterilmelidir. Ülke genelinde normalleşme için alınan ve bu günden itibaren uygulamaya konulacak kurallara uymamız başarının sürdürülmesinde önemlidir. Aksi takdirde salgının tekrar hız kazanması kaçınılmazdır. İlimizdeki vaka ve hasta sayısının düşük olması siz değerli vatandaşlarımızın gayreti ile olmuştur. Halkımızın bundan sonra da bu gayreti göstererek sağlık çalışanlarımıza yardımcı olacaklarından şüphemiz yoktur. Kuralları elden bırakmayalım. Bu salgını sizlerin alacağı sorumluluk ve iradeyle yeneceğiz” diye konuştu.