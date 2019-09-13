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Doç Dr. Paksu: “Çocuklarınızı stresten uzak tutun”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç.

13 Eylül 2019 Cuma 11:24
Doç Dr. Paksu: “Çocuklarınızı stresten uzak tutun”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu, çocukların kaygı ve stres oluşturan uyarılardan uzak tutulması gerektiğini söyledi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu, güçlü bir bağışıklık sistemi için temel gereksinimlerin temiz hava, bol güneş, kaliteli uyku, dengeli beslenme, kaygı ve stresten uzak mutlu bir ruh hali olduğunu ifade etti. Bunun için, çocuğun güleceği, eğlenip mutlu olacağı ortamlar oluşturulması gerektiğini kaydeden Paksu, “Onu kaygı ve stres oluşturan uyarılardan uzak tutmaya çalışın. Çocuğunuzla olabildiğince fazla oyun oynayın. Her fırsatta ona sarılın. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği tartışılmaz olarak kabul edilen tek gıda anne sütüdür. Çocuğunuza ilk altı ay sadece anne sütü verin ve onu iki yaşına kadar emzirin” dedi.



“Sigaradan uzak tutun”


Çocukların kalabalık ve rutubetli ortamlardan uzak tutulması gerektiğine vurgu yapan Paksu, “Bulunduğu ortamı sık aralıklarla havalandırın. Çocuğunuzu sigara dumanına maruziyetten koruyun. Çocuğunuzu sık sık açık ortamlara çıkarın ve güneş ışınları ile yeterli miktarda temas etmesini sağlayın. Kapalı mekânlarda ve cam arkasından temas eden güneş ışınlarının yararının sınırlı olduğunu unutmayın” diye konuştu.



“Sık aralıklarla banyo yaptırın”


Ailelerin, çocuğun hayat düzeni ve biyolojik ritminin oluşmasına yardımcı olması gerektiğini dile getiren Paksu, “Onun uyuma, uyanma, beslenme ve oyun saatlerinin mümkün olduğunca düzenli olmasına dikkat edin. Çocuğunuzun uyku kalitesini yükseltin. Uyuduğu ortamın havasının temiz, ısısının uygun, gürültüsüz ve ışıksız olmasına dikkat edin. Yatak, yastık ve yorganını çocuğunuzun rahat edeceği şekilde düzenleyin. Çocuğunuzun el, vücut ve diş temizliğine özen gösterin. Olabildiğince sık aralıklarla banyo yaptırın” şeklinde konuştu.



“Su içirmeyi ihmal etmeyin”


Vücudun diğer tüm hücreleri gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin de enerji için besin kaynaklarına gereksinim duyduğunun altını çizen Paksu, şu bilgileri verdi:


“Bağışıklık sisteminin etkin olarak fonksiyon görebilmesi için çocuğun tüm besin kaynaklarından yeterli ve dengeli olarak tüketmesi gerekiyor. Su, hücrelerin tüm fonksiyonları ve zararlı maddelerin vücuttan atılımı için gereklidir. Çocuğunuzun günlük yeterli miktarda su tüketmesini sağlayın. Tuvalet eğitiminde temizliğe özel önem verin. Çocuğunuzun başkaları ile ortak kullandığı oyuncak ve eşyaları sık aralıklarla temizleyin. Enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en kolay ve başarılı yollarından birisi aşılamadır. Çocuğunuzun aşılarını zamanında ve eksiksiz olarak yaptırın. Çocuğunuz için antibiyotikler başta olmak üzere gereksiz ilaç kullanımından kaçının.”

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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