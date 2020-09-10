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Sağlık Doç. Dr. Mahir Kuyumcu: İnsanların nefes için çırpınışını görseler maskelerini çıkarmazlardı
Sağlık

Doç. Dr. Mahir Kuyumcu: İnsanların nefes için çırpınışını görseler maskelerini çıkarmazlardı

Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahir Kuyumcu, koronavirüse karşı maskenin önemini açıklayıp yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının nefes alabilmek için ne kadar güçlük çektiğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 21:44:00 -
Doç. Dr. Mahir Kuyumcu: İnsanların nefes için çırpınışını görseler maskelerini çıkarmazlardı

Türkiye'de koronavirüs için gece gündüz çalışan sağlık personelinden biri de Diyarbakır'da görev yapan Doç. Dr. Mahir Kuyumcu oldu.

Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Dicle Üniversitesinde (DÜ) Kalp Hastanesinde görevli olan Kuyumcu, hastaların bu virüsle mücadele sürecine tanıklık ettiğini söyledi.

Kuyumcu, şimdiye kadar 300 hastaya hizmet verdiklerini. Hastaların içinde kötü sonuçlar da iyi sonuçlar da olduğunu söyleyerek, genç hastalırında yoğun bakımda görüldüğünü söyledi.

Oksijensizlik nedeniyle solunum sıkıntısı çekiyorlar

Kuyumcu, genç yaşta yoğun bakım hasta sayı sayısının da oldukça fazla olduğnu, genç yaşta ölen hastaların da olduğunu 70 yaşında kurtulan hastaların da olduğnu söyledi. Oksijen açlığıyla hastaların gözlerindeki korkuyu gördüğünü söyledi.

"Bir nefes için her şeyini verebilecek olanlar var"

Kaybettiği hastaları için üzüntü duyduğunu belirten Doç. Dr. Mahir Kuyumcu, bir nefes için sağlığı için ya da hayata tekrar tutunmak için bütün varlığını verecek olan insanların olduğunu söyledi.

"Nefes alamıyorlar"

Kuyumcu, koronavirüs hastalarının gerçekten nefes alamadıkların ve aldıkları nefesin onlara yetmediğini belirterek, insanların bir hastamızın solunum sıkıntısı çekerken o çırpınışını görebilseler maskelerini asla çıkaramayacağını söyledi.

Kuyumcu, İnsanların hayatını tehlikeye atmamak için mutlaka maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

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