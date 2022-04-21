Doç. Dr. Hayrettin Orhanoğlu hayatını kaybetti!
Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, hikaye yazarı, şair ve akademisyen Doç. Dr. Hayrettin Orhanoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
İmgeler Atlası adlı Türk Şiirinde imge kullanımı ile ilgili kitabıyla tanınan Doç. Dr. Orhanoğlu'nun cenazesi bugün İletişim Fakültesi Dekanlığı'nda yapılacak törenden sonra memleketi olan Alanya'da toprağa verilecek.
Giresun Üniversitesi'nden açıklama
Giresun Üniversitesi'nden Dr. Hayrettin Orhanoğlu'nun vefatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Üniversitemiz Tirebolu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr.Üyesi Hayrettin Orhanoğlu vefat etmiştir.
Cenazesi yarın İletişim Fakültesi Dekanlığı'nda yapılacak törenden sonra, hocamızın memleketi olan Alanya'da toprağa verilecektir.
Değerli Hocamıza Allah'tan rahmet diliyor, ailesi ve yakınlarına, camiamıza baş sağlığı temenni ediyoruz.