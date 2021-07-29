Doç. Dr. Cihat Yaycı Paşa’dan YAŞ’ta FETÖ uyarısı: Bu hususlara dikkat edilmezse, vebalini hiç kimse taşıyamaz!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, ,ağustos başında toplanması beklenen YAŞ’a ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“FETÖ’cüler ‘ulusalcı’ diye algı kampanyası yapıyor”

FETÖ itirafçısı eski Tuğgeneral Serdar Atasoy olayını işaret ederek uyarılarda bulunan Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Fetocular, 2000’ne yakın ulusalcı tasfiye edilecek diye listeler yayımlıyorlar. Bunlar kendilerinden olmayan herkese ulusalcı diye bir tabir çıkararak negatif bir algı kampanyası yapıyorlar.”

Askeri lise ve harp okuluna giriş sınavlarına dikkat çekti

Terör örgütü FETÖ’nün yıllardır TSK’ya sızdığını ve bu sızma yönteminin de çok net belli olduğuna dikkat çeken Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örgütün TSK’ya sızma ve içinde gelişme ve nihayetinde ele geçirme stratejisi belirlidir. Bu noktada; askeri lise ve harp okuluna giriş sınavları, FETOCULARA ne sicil verdikleri ve onlardan ne sicil aldıkları, yabancı dil sınav notlarındaki anormallikler, evlilik süreçleri, birinci derece akrabalarının iltisak durumları ve FETÖ tarafından hedef alınıp alınmadıkları terfi ve atamalarda öncelikle ilk kalemde irdelenmeli ve ona göre karar verilmelidir.”

“Bu konu çok önemli” dedi ve uyardı: FETÖ’nün bu talimatı unutulmamalıdır!

FETÖ ile mücadele konusunda TSK başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının daha etkili mücadele etmesi gerektiğini hatırlatan Cihat Yaycı, şöyle konuştu:

“FETÖ’nüm 2011’den sonra TSK’daki mensuplarına ‘renklendirme’ talimatı vererek başka cemaat ve oluşumlar içine sızarak kendilerini saklama talimatı verdiği asla unutulmamalıdır. Bu konu çok önemlidir.”

“Vebalini kimse taşıyamaz”

Müstafi Tümamiral ve TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türk askeri sadece Komutanlarından emir alan, hiçbir örgüt ve oluşuma tabi olmayan, devletin temel ilkelerine ve demokrasiye sıkı sıkıya bağlı olan asker olmalıdır. Devletin ikinci kez aynı yerden ısırılmaya tahammülü yoktur. Bu dediğimiz hususlara dikkat edilmezse, bunun vebalini kimse taşıyamaz.”