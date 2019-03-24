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Doç. Dr. Çakabay’dan sağlık çalışanlarına kanser bilgilendirmesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç.

24 Mart 2019 Pazar 11:35
Doç. Dr. Çakabay’dan sağlık çalışanlarına kanser bilgilendirmesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Çakabay, hastane sağlık çalışanlarına kalın bağırsak kanseri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.


Kolon kanseri farkındalık etkinlikleri kapsamında, kamu hastanelerinde etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Etkinlikler kapsamında Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Çakabay, hastane sağlık çalışanlarına kalın bağırsak kanseri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kanserin tüm dünyadaki en önemli sağlık problemi olduğunu belirten Doç. Dr. Bahri Çakabay, kanserin, hala tüm dünyada en önemli sağlık problemi olmayı sürdürdüğünü kaydetti, Doç. Dr. Çakabay, “ABD’de kansere bağlı olarak günde ortalama bin 500 kişi hayatını kaybetmekte. Kalın bağırsak kanseri hem kadında hem erkekte üçüncü en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölüm sıralamasında da hem erkeklerde hem kadınlarda üçüncü sırada yer almakta. Yaşam boyu risk yüzde 6 olup, 50 yaşından sonra risk 14 kat artmakta. Genetik yatkınlık, ailede 50 yaşından önce kanser görülen olgularda daha erken yaşta ortaya çıkabilmekte. Yağdan zengin ve liften fakir diyet, fazla kırmızı et tüketimi, alkol bilhassa bira tüketimi, sigara içimi ile kalın bağırsak riski artmakta. Şeker hastalığı, seleniumu azlığı da muhtemel risk artırıcı faktörlerdir. Kalsiyum, karatenden zengin gıdalar, yüksek lifli diyet, yeşil yapraklı sebze tüketimi, düşük vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite ve spor bu riski azaltmakta” dedi.



“Hastalık ilerleyince belirtiler ortaya çıkıyor”


Kanser hastalığının belirtilerinin genellikle hastalığın ilerleyen safhalarında belli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çakabay, şöyle devam etti:


“Belirtiler genellikle hastalık ilerlediğinde görülür. Dışkılama alışkanlığının değişmesi ve makattan kanama klasik bulgulardır. Karın ağrısı, karın şişkinliği ve diğer tıkanma bulguları ilerlemiş tümörlerde olabilir. Hiçbir şikayeti olmayanlarda 50 yaştan başlayarak, her 10 yılda bir kolonoskopi yapılması erken teşhis için hayatidir. Yüksek risk varsa kolonoskopi 2 yılda bir yapılmalıdır. Yüksek riskli hastalar, kolon kanseri veya kanserojen polipli olgular, kolon kanseri veya kanserojen polipli birinci derece akrabası olanlar, kalıtsal ve ailesel kolon kanseri-polip öyküsü olanlar, inflamatuar bağırsak hastalığı olan hastalardır. Bu hastalarda kolonoskopi iki yılda bir tekrarlanmalıdır. Kanser hastalığı tedavi edilecek bir hastalıktır erken tanı teşhis hastalıkla ilgili çok önem arz eder tedaviyi kolaylaştırır.”

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:35
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