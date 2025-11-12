  • İSTANBUL
Gündem DMM'den flaş açıklama! Türkiye Hindistan'daki terör iftirasını reddetti
DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hindistan’daki terör eylemiyle ilgili olarak Türkiye’nin bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, ülkemizin hiçbir şekilde söz konusu eylemlerle ilişkilendirilmediği ve dezenformasyon yayılmasının önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, Hindistan'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarında, "Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemleriyle bağlantılı olduğu, terör gruplarına lojistik, diplomatik ve finansal destek sağladığı" yönünde yayınlar yapıldığı belirtildi.

"Yapılan maksatlı yayınlar, iki ülke ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır." görüşüne yer verilen açıklamada, "Türkiye, her türlü terör eylemini nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kesin bir biçimde reddetmekte, uluslararası toplumla iş birliği içinde terörle mücadelede öncü bir ülke konumunda yer almaktadır." denildi.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Küresel Stratejisi'ne aktif katkı sağladığına, NATO'nun terörle mücadele politikalarının şekillenmesinde de etkin rol üstlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin Hindistan'a veya herhangi bir başka ülkeye yönelik 'radikalleşme faaliyetinde bulunduğu' iddiası, tamamen dezenformasyon amaçlıdır ve hiçbir somut dayanağı bulunmamaktadır. Türkiye'yi hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif haberler, ülkemizin uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yaptığı katkıları gölgelemeye yönelik çabalardır. Kamuoyunun bu tür dezenformasyon içerikli iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Rahman

E yani, kalkıp da “biz yaptık” diyecek değillerdi.

Yapmayın

Bazı tv kanalları özelliklermi pkk yandaşlarını konuşmacı olarak davet ediyorlar.
