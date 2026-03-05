DMM'den F-16 iddialarına yalanlama: HÜRJET test uçuşu yapılıyor!

Ankara'da bugün yaşanan uçak hareketliliği kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sonrası, bölgedeki savaş uçaklarının F-16 olduğu ve olağanüstü bir durum yaşandığı iddia edildi. Spekülasyonların büyümesi üzerine DMM bir açıklama yayınlayarak duruma açıklık getirdi. Açıklamada, uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen planlı bir test süreci olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ankara semalarındaki uçak hareketliliğiyle ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'F-16'lar uçuş yapıyor' iddiası doğru değildir. Söz konusu uçuşlar, ülkemizin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk jet eğitim uçağı olan HÜRJET'in planlı test uçuşlarıdır."

MİLLİ JET HÜRJET GÖKLERDE

DMM, kamuoyunun bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiğini vurgularken, test uçuşlarının belirlenen program dahilinde devam edeceğini bildirdi. Türkiye'nin havacılık alanındaki en kritik projelerinden biri olan HÜRJET, jet tekâmül eğitimi ve hafif taarruz görevleri için tasarlandı. Ankara semalarındaki bu hareketlilik, aslında milli savunma sanayisinin ulaştığı son aşamanın bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

MANİPÜLASYONA KARŞI UYARI

Güvenlik kaynakları da uçuşların tamamen rutin ve teknik kontroller kapsamında yapıldığını teyit etti. DMM'nin hızlı müdahalesiyle, özellikle sınır ötesindeki gerilimin yüksek olduğu bu günlerde halk arasında oluşabilecek olası bir panik havasının önüne geçildi. Vatandaşların sadece resmi makamlardan gelen bilgilere itibar etmesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.