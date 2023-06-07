DMM'den cevap geldi: ''Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı! Bu tamamen gerçek değil yalan, uydurma!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) flaş bir açıklama yaptı. Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
Sosyal medyadaki bazı hesaplar, Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasını gündeme getirdi. İddianın farklı hesaplar üzerinden yayılmaya çalışılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı" iddiası doğru değildir.
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Aynı iddianın geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirildiği ve kasıtlı bir şekilde dezenformasyona sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.