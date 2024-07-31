  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'a uzatılan dil kopacak! O isim, "Her işin bir zamanı var" diyerek tüm dünyaya bunu duyurdu

Katarlılar, Haniye'nin suikastına yardım eden ülkeyi açıkladı! Duyan çileden çıkacak

Her şey 'Al gülüm ver gülüm' mü? İşte İran'da suikasta uğrayan diğer isimler

İsrail’i dinleyen Adidas'a çok büyük şok! Felekleri şaşacak, felekleri

690 tane mağazası vardı! Türk tekstil şirketi oraya devredildi... İşte yeni sahipleri

Şehid İsmail Haniye’den son mesaj! “Meydanlara inin” 3 Ağustos' çağrısı

Şehit Haniye'nin oğlundan ilk açıklama: Babam 4 kez...

'Düşünmeden edemiyorum' dedi ve konuştu: İran o gruba dokunmama karşılığında Haniye’yi satmış olabilir

İzzeddin El Kassam Tugaylarından suikast sonrası ilk açıklama

Ajanslar kırmızı kodla servis ediyor! Haniye'den sonra Abdulfettah el-Burhan suikasta uğradı
Gündem DMM, Suriye ile angajman iddialarını yalanladı
Gündem

DMM, Suriye ile angajman iddialarını yalanladı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 19:28:00 -
DMM, Suriye ile angajman iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı." iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı." iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

 "PAZARLIK İDDİALARI ASILSIZDIR"

 

"'Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı.' iddiası doğru değildir. Türkiye-Suriye angajman sürecinin yeniden başlatılması sürecinde birtakım taslak anlayış metinleri üzerinden pazarlıkların yapıldığına dair basında yer bulan yorum ve değerlendirmeler asılsızdır."

Suriyeliler hedefte! Sosyal medyada bunu yapıyorlar
Suriyeliler hedefte! Sosyal medyada bunu yapıyorlar

Gündem

Suriyeliler hedefte! Sosyal medyada bunu yapıyorlar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bizdeki faşistler Suriyelileri Almanya’daki faşistler de Türkleri bıçaklıyor
Bizdeki faşistler Suriyelileri Almanya’daki faşistler de Türkleri bıçaklıyor

Gündem

Bizdeki faşistler Suriyelileri Almanya’daki faşistler de Türkleri bıçaklıyor

Son dakika... Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya büyük darbe! 15 terörist sarı torbada
Son dakika... Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya büyük darbe! 15 terörist sarı torbada

Gündem

Son dakika... Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya büyük darbe! 15 terörist sarı torbada

CHP’nin görüşme teklifini Esad reddetti! Türkiye ve Suriye ortak harekat yapacak
CHP’nin görüşme teklifini Esad reddetti! Türkiye ve Suriye ortak harekat yapacak

Gündem

CHP’nin görüşme teklifini Esad reddetti! Türkiye ve Suriye ortak harekat yapacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23