Gündem DMM, CHP'ye yakın haber ajansını yalanladı
Gündem

DMM, CHP'ye yakın haber ajansını yalanladı

DMM, CHP'ye yakın haber ajansını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP'ye yakın haber ajansı tarafından kasıtlı olarak servis edilen; “Elazığ’ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği” yönündeki iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı X üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı haber ajansları tarafından servis edilen; “Elazığ’ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından, Maden ilçesinde belirlenen "Rezerv Yapı Alanı"nda vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşması amacıyla 255 adet konut üretilmesi planlanmaktadır.

 

Yapılan incelemelerde, iddialarda yer alan vatandaşımızın söz konusu alanda herhangi bir hak sahipliği bulunmadığı tespit edilmiştir. İlgili yapının tapuda başka vatandaşlar adına kayıtlı olduğu ve haberde yer verilen vatandaşımızın bu yapıda hukuki bir dayanağı olmaksızın (işgalci statüsünde) ikamet ettiği belirlenmiştir. Buna rağmen; söz konusu vatandaşımızın da mağdur olmaması adına, Maden Kaymakamlığı ve Maden Belediye Başkanlığı koordinesinde kendisine bir barınma imkânı sağlanmıştır.

Haberi bir "dezenformasyon aracı" olarak kullanarak, vatandaşlarımızı asılsız iddialarla manipüle etmeye çalışan ve gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bir tutumla servis edilen içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.

 

