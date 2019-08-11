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DMD hastalığına dikkat çekmek için deniz dibinde pankart açtılar

Kuşadalı dalgıçlar, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas erimesi hastalığına ve hasta çocuklara dikkat çekmek için Kuşadası Körfezi’nde dalış yaparak, denizin dibinde pankart açtı.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:03
DMD hastalığına dikkat çekmek için deniz dibinde pankart açtılar

Kuşadalı dalgıçlar, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas erimesi hastalığına ve hasta çocuklara dikkat çekmek için Kuşadası Körfezi’nde dalış yaparak, denizin dibinde pankart açtı.


DMD Aileleri Derneği’nin girişimi ve Kuşadası Diving Center’in katkılarıyla Tolga Pat, Zeynep Erez, Cem Kahraman, Onur İlgi, Göktan Kargı, Nazmi Salum ve Zeynet Abatay’dan oluşan dalgıçlar "DMD hastası çocukların yaşam sevinci hiç tükenmesin, DMD’li çocuklara destek olun" yazılı pankartla Kuşadası Körfezi’ne açıldılar. Dalgıçlar daha sonra dalış yaparak ellerindeki pankartı DMD hastalığına ve hasta çocuklara dikkat çekmek için denizin dibinde açtı. DMD Aileleri Derneği’nden yapılan açıklamada, “ DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas erimesi hastalığıdır. Kaslarda hücresel bütünlüğü koruyan distrofin proteininin eksikliğinden kaynaklanır.Genetik geçişli bir hastalıktır ve çoğunlukla erkek çocuklarda görülür. 3 yaşında yerden kalkma merdiven çıkmada zorluk ile başlar, 10 yaşında yürüme kaybı 15 yaşlarında kollarda güçsüzlük ile devam eder. 20 yaşlarında solunum ve kalp kası etkilendiği için yaşamı tehdit eder. DMD kas hastası çocukların aileleri olarak, ülke genelinde DMD hastalığına dikkat çekmek, toplumsal farkındalık geliştirmek ve çocukların daha iyi koşullara sahip olması içinDMD Aileleri Derneği adı altında faaliyet yürütüyoruz. Kuşadası’nda dalgıçlarımız DMD hastası çocuklarımıza dikkat çekmek için deniz altına dalış yaparak pankart açtı. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:03
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