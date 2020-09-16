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Spor Djokovic ve Nadal, Roma Açık'ta zorlanmadan tur atladı
Spor

Djokovic ve Nadal, Roma Açık'ta zorlanmadan tur atladı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 23:43:22 -
Djokovic ve Nadal, Roma Açık'ta zorlanmadan tur atladı

ROMA (AA) - Roma Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde seribaşı raketler Sırp Novak Djokovic ve İspanyol Rafael Nadal, kadınlarda da Rumen Simona Halep ve Çekya’dan Karolina Pliskova zorlanmadan rakiplerini geçerek 3. tura yükseldi.

Tenis sezonunda normalde her yıl mayıs ayında yapılan ancak bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Roma Açık Tenis Turnuvası bu hafta oynanmaya başladı.

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda Kovid-19 tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanan turnuvaya, üçüncü gününde ilk ve ikinci tur müsabakalarıyla devam edildi.

Turnuvaya ikinci turdan başlayan erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, ev sahibi ülkeden Salvatore Caruso'yu 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, 3. tura yükseldi. Djokovic, 3. turda vatandaşı Filip Krajinovic ile karşılaşacak.

Dünya 2 numarası ve 9 kezle Roma'da en çok şampiyonluk kazanan isim olan İspanyol Rafael Nadal da 2. turdan başladığı turnuvada vatandaşı Pablo Busta Carreno'yu 6-1'lik iki setle 2-0 yenerek, 3. tura çıktı.

Roma Açık'ta erkeklerde günün sürprizi ise turnuvanın 3 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas'ın, organizasyona davet kartıyla katılan İtalyan Jannik Sinner'a 6-1, 6-7(9) ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilmesi oldu.


- Kadınlar


Kadınlarda turnuvaya 1 numaralı seribaşı raket olarak katılan dünya 2 numarası Rumen raket Simona Halep de İtalyan Jasmine Paolini'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, adını üst tura yazdırdı.

Turnuva 2 numarası Çek Karolina Pliskova da vatandaşı Barbora Strycova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti ve 3. tura yükseldi.

Roma Açık'a yarın 2. tur maçlarıyla devam edilecek.

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