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Djokovic-Federer finali "unutulmazlar" arasına girdi

Djokovic'in Federer'i 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı yaklaşık 5 saat süren Wimbledon tarihinin en uzun finali, tenis tarihine altın harflerle adını yazdırdı- Novak Djokovic: "Büyük ihtimalle kariyerim boyunca oynadığım en heyecanlı ve çekişmeli final maçıydı"- Roger Federer: "Bu finali unutmaya çalışacağım, ama harika bir maç oldu"- Wimbledon'ı kazanan en yaşlı erkek tenisçi rekorunu kırma ve en çok kazanan sporcu unvanına ortak olma şansını elinden kaçıran Federer, 12 yıldan bu yana Djokovic'e karşı grand slam finali kazanamıyor

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:22
Djokovic-Federer finali "unutulmazlar" arasına girdi


ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - Wimbledon tarihinin en uzun finalinin ardından tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan dünya 1 numarası Novak Djokovic, kariyerindeki 16. grand slam şampiyonluğunun sevincini yaşıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, "unutulmazlar" arasına giren tek erkekler final maçıyla adından sıkça söz ettirdi.

Elde ettiği 8 şampiyonlukla Wimbledon tarihinin en başarılı erkek tenisçisi konumundaki İsviçreli Federer'i 4 saat 57 dakikalık süresiyle turnuva tarihinin en uzun finalinin ardından 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle 3-2 mağlup etmeyi başaran Sırp Djokovic, maçın ardından büyük mutluluk yaşadı.


- "En heyecanlı ve çekişmeli final maçı"


Finalin ardından duygularını dile getiren Djokovic, "İlk 3'e girdiğinden kesinlikle emin olmakla birlikte, büyük ihtimalle kariyerim boyunca oynadığım en heyecanlı ve çekişmeli final maçıydı. Bu maçı, tüm zamanların en iyi tenisçilerinden Roger'a karşı oynadığım için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İki tarafın da maçı kazanacak şansları elde ettiğini hatırlatan 32 yaşındaki Djokovic, "Ne yazık ki, bu maçlarda birisi kaybetmek zorunda. Roger'in bana karşı maç puanları atması ve bunları karşılayarak final setini kazanmam, gerçeküstü bir durum oldu. Roger, 37 yaşındaki performansıyla insanlara umut vermek istediğini söyledi ve bunu başardı. Azmiyle beni etkilediğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Rakibini tebrik eden Federer ise "Bu finali unutmaya çalışacağım, ama harika bir maç oldu. Çok uzun sürdü ve elimden geleni yaptım. İkimiz de kazanabilirdik. Performansımdan memnunum. Tebrikler Novak, bu inanılmaz bir maçtı." şeklinde konuştu.


- Djokovic'ten Federer'e karşı büyük üstünlük


Üst üste ikinci kez Wimbledon'dan zaferle ayrılan ve 2 milyon 350 bin sterlin (16,9 milyon lira) para ödülünün de sahibi olan Novak Djokovic, elde ettiği galibiyetle Federer'e karşı oynadığı grand slam finallerdeki üstünlüğünü de perçinledi.

İki taraf arasındaki ilk grand-slam finali, 2007'de ABD Açık'ta yaşandı. Söz konusu maçı 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanan İsviçreli Federer, o günden bu yana oynadığı diğer 4 grand-slam finalinde ise rakibine kaybetti.

2014 Wimbledon finalinde karşılaşan ikiliden Djokovic, 6-7, 6-4, 7-6, 5-7 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluğu ulaştı. Aynı turnuvanın 2015 finalindeki mücadeleyi de Sırp tenisçi, 7-6, 6-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 kazandı.

İkili arasındaki diğer grand slam finali ise 2015 ABD Açık'ta yaşandı. Djokovic, bu maçı da 6-4, 5-7, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Federer ile toplamda 48 maça çıkan 32 yaşındaki Djokovic, elde ettiği son zaferle rakibi karşısında 26. kez galibiyet sevinci yaşadı.


- Federer birçok rekoru kaçırdı


Finali kaybeden Federer, bu turnuvadan 9 kez zaferle ayrılarak en çok kazanan sporcu konumundaki ABD'li kadın tenisçi Martina Navratilova'nın rekoruna ortak olma şansını kaçırdı. İsviçreli tenisçi, 37 yaş 340 günle Wimbledon'da kupa kaldıran en yaşlı erkek tenisçi olarak tarihe geçme fırsatını da değerlendiremedi.

Londra'da 2003-2007 yıllarında üst üste 5 şampiyonluk yaşayan Roger Federer, 2009, 2012 ve son olarak 2017 yıllarında turnuvadan zaferle ayrılmayı başarmıştı. Federer, finali kaybederek dünya sırlamasında 2 numarada yer alan ezeli rakiplerinden İspanyol Rafael Nadal'ın üstüne çıkma şansını da kullanamadı.


- 16. grand slam şampiyonluğu


Avustralya Açık'ı 7 kez kazanmayı başaran tek erkek tenisçi konumundaki Novak Djokovic, Fransa Açık'ı 1, Wimbledon'ı 5 ve ABD Açık'ı 3 kez olmak üzere kariyerindeki 16. grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

En çok grand slam kazanan erkek tenisçiler sıralamasında Federer 20, Nadal ise 18 şampiyonlukla ilk iki sırada yer alırken, Djokovic ise 16 şampiyonlukla takibini sürdürüyor.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:22
  1. 16. grand slam şampiyonluğun
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