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Yaşam Dizi değil gerçek! Bakın kim cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Yaşam

Dizi değil gerçek! Bakın kim cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 19:22:00 -
Dizi değil gerçek! Bakın kim cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı

İzmir'de dizilere taş çıkartacak bir olay yaşandı. Bir avukat cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan bir avukat, polisin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen avukat çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını başarıyla yürüten Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, film gibi bir operasyona imza attı. İzmir Barosu avukatlarından E.Y.'nin, Ödemiş T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna uyuşturucu madde sokacağını öğrenen polis, dün cezaevine giriş yapan avukata, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Başsavcı ve kurum müdürü nezaretinde üst araması yaptı. Narkotik polisi tarafından yapılan aramada avukat E.Y.'nin üzerinde poşetlenmiş halde kokain ve ecstasy maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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