Dizel ve benzinle farkı kapatan elektrikli araçlar, Avrupa'da rekabeti kızıştırıyor

İSTANBUL (AA) - Filo kiralara şirketi LeasePlan'in yayınladığı Araç Maliyet Endeksi'ne göre, elektrikli araçlar Avrupa'nın birçok ülkesinde dizel ve benzinli araçların maliyetleriyle rekabet etmeye başladı.

LeasePlan, Araç Maliyet Endeksi'nin 2020 sonuçlarını açıkladı.

18 Avrupa ülkesinin küçük ve kompakt sınıflardaki bir araca toplam sahip olma maliyetlerinin detaylı analizini (yakıt, amortisman, vergiler, sigorta ve bakım gibi maliyet kalemleri de hesaba katılarak) kapsayan endeks, Avrupa'daki elektrikli araçların artık her zamankinden daha uygun fiyatlı olduğunu verilerle birlikte ortaya koydu.

Avrupa ülkelerinde kompakt sınıfta yer alan elektrikli araçlar, benzinli ve dizel araçlara göre maliyetler açısından kolaylıkla rekabet eder hale geldi.

Raporda, geçen yıllarda dizel, benzinli ve elektrikli araçlar arasında görülen maliyet farklarının bu yıl bir hayli kapandığı gözlemlendi. Buna göre, kompakt sınıftaki elektrikli araçların içten yanmalı araçlara kıyasla maliyetler açısından en rekabetçi olduğu ülkeler Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve İngiltere olarak sıralandı.

D segmenti elektrikli araçların içten yanmalı araçlara göre en rekabetçi olduğu ülkeler ise Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere oldu.





- Norveç ve İtalya'da elektrikli araçlar daha uygun





Araç Maliyet Endeksi'ne göre, elektrikli araçların dizel ve benzinli araçlara kıyasla daha ekonomik olduğu iki ülke Norveç ve İtalya oldu.

Norveç'te benzinli bir araca sahip olma maliyeti aylık 851 avro iken, dizel bir aracın maliyeti 913 avro, elektrikli araca sahip olmanın maliyeti ise 750 avro. İtalya'da benzinli aracın aylık maliyeti 807 avro ve dizel aracın 753 avro civarındayken, elektrikli aracın maliyeti 742 avro olarak belirlendi.

Norveç ve İtalya'ya en yakın ülkelerden birisi olan Hollanda'da benzinli bir aracın aylık maliyeti 711 avro olurken, dizel aracın 806 avro ve elektrikli aracın 721 avro olarak kayıtlara geçti.

Benzinli, dizel ve elektrikli araçların aylık maliyetlerinin en yakın olduğu diğer ülkelerden bazıları ise İsveç, Portekiz, Almanya, İngiltere ve İsviçre oldu. Bu ülkelerde elektrikli, dizel ya da benzinli bir araç almanın aylık maliyetler bakımından çok büyük farkları bulunmuyor.





- En yüksek maliyetler İsviçre'de





Araç kullanımına ait aylık ortalama maliyet, Avrupa genelinde büyük farklılık gösteriyor. Farklılıkların en büyük nedenleri arasında GSYH'nin etkisi bulunuyor.

LeasePlan Araç Maliyet Endeksi'ne göre, aylık maliyetler göz önüne alındığında bir araç kullanmak için en pahalı ülke İsviçre iken, en uygun ülkenin Macaristan olduğu ortaya çıktı.

İsviçre'de araç kullanmanın aylık maliyeti ortalama 926 avro olarak belirlenirken, Macaristan'da bu maliyetin ortalama 491 avro olması dikkati çekiyor.

GSYH ile birlikte kıyaslandığında toplam sahip olma maliyetinin İtalya ve Portekiz'deki sürücüler için en yüksek, Danimarka ve İsveç'teki sürücüler için en düşük olduğu görülüyor.





- Türkiye'de benzinli aracın aylık maliyeti 509 avro, dizelin 547 avro





Araştırmada içten yanmalı, yani benzinli veya dizel araçlarla ilgili önemli bulgular da yer alıyor.

Buna göre, Norveç ve İsviçre, içten yanmalı araçlar açısından en pahalı ülkeler olarak sıralanıyor. Norveç'teki elektrikli araçların fiyatları ise içten yanmalı araçlara göre oldukça düşük.

LeasePlan Araç Maliyet Endeksi'ne göre, Macaristan 537 avro ile benzinli bir araca sahip olmanın en uygun olduğu ülke iken, Yunanistan 534 avro ile dizel araca sahip olma bakımından en uygun ülke olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de benzinli bir araca sahip olmanın aylık maliyetinin 509 avro, dizel bir araca sahip olmanın aylık maliyetinin ise 547 avro olması dikkati çeken sonuçlar arasında bulunuyor.





- "Vergi ve şarj altyapısı destekleri çok önemli"





Açıklamada görüşlerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz senelerde Avrupa'da elektrikli araçlar ile dizel veya benzinli araçlar arasındaki fiyat farkının daraldığını zaten görüyorduk. Bunun sebebi elbette elektrikli araçların her geçen yıl daha da rekabetçi bir hale gelmesiydi. Bugün, yaptığımız araştırmanın sonucunda çok daha net görüyoruz ki bu farkın kapanması artık bir an meselesi. Çalışan filosunu 2021, tüm filosunu ise 2030 yılına kadar, sıfır emisyon seviyesine çekmek için dahil olduğu EV 100 gibi inisiyatifleri göz önünde bulundurduğumuzda LeasePlan'in konunun en önemli öncülerinden olduğunu söylemek mümkün.

Elektrikli araçların ülkemizde daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için vergi ve şarj altyapısı destekleri çok önemli. Türkiye'de henüz elektrikli araç pazarı tam olarak oluşmadığı için bu anlamda bir veri yok. Türkiye, dizel yakıtlı bir araca sahip olma maliyeti açısından endekse katılan ülkeler arasında Macaristan ve Yunanistan'ın hemen ardından 3'üncü sırada yer alıyor. Ülkemizde dizel yakıtlı bir araca sahip olmanın aylık maliyeti ise 547 avro, yani ortalama 5 bin lirayı buluyor."

