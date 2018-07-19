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Dizde meydana gelen ağrının nedenleri

Dizde ağrı ve tutukluk, bağ doku zedelenmesi ya da kireçlenme gibi birçok farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
Dizde meydana gelen ağrının nedenleri

BAĞ DOKU ZEDELENMELERİ

Dizinizde kemikleri diğer kemiklere bağlayan dokular anlamına gelen dört bağ doku bulunur. Eğer ağrınız varsa, o dize ağırlığınızı veremiyorsanız, dizinizden çıtlama sesi geliyorsa ya da diziniz kilitlenecekmiş gibi hissediyorsanız bu bağlardan bir veya daha fazlasını incitmiş olabilirsiniz.

KESECİK İLTİHABI

Kesecik iltihabı, dizde ağrı ve tutukluğun bir başka sebebidir. Kesecik iltihabında şişme, kızarma ve yüksek ateş muhtemel semptomlar arasındadır.

OSTEOARTRİT

100'den fazla kireçlenme türü var ve yaştan ve fazla kullanmaktan doğan osteoartirit aralarında en sık görülen kireçlenme türü. Dizde acı, tutukluk, ağrı, şişme, hareket veya esneklik yitimi ve dizden çıtlama sesi gelmesi osteoartritte görülen semptomlardan bazılarıdır.

TEŞHİSİ

Dizde ağrı ve tutukluğa birçok şey sebep olabileceğinden doğru teşhisi koymak zor olabilir. Doktor muayene edip hastalık geçmişinizi alarak başlayacaktır. Röntgen, emar veya tomografi gibi testlere de girmeniz gerekebilir.

TEDAVİSİ

Dizde ağrı ve tutukluk için tedavi seçenekleri genellikle dinlenme, buzla tedavi ve elevasyondur. Doktorunuz size bir fizyoterapist önerebilir ya da steroid yapıda olmayan ibuprofen, aspirin ve naproxen gibi antienflamatuar ilaçlardan birini yazabilir. Osteoartrit için operasyon içermeyen seçenekler arasında ayakkabı tabanlığı, kortikosteroid ya da hiyalüronik asit enjeksiyonu ve bölgesel ağrı kesiciler bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
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