Diz ve eklem ağrılarına aspirin ve bal karışımı

Prof Dr. Erkan Topuz diz ve eklem ağrıları için öncelikle bir ortopedi uzmanına görünmenizi tavsiye ediyor. Yapılacak tetkik ve değerlendirmelerin sonucuna göre aşağıda vermiş olduğu kürü uygulayabilirsiniz.

Aspirin ve bal kürü nasıl hazırlanır?

200 gram bal ve 10 adet aspirin

200 gram balın içerisine 10 adet aspirini ezerek ekleyin ve oda sıcaklığında bir yerde bu karışımı 10 gün bekletin daha sonra dizlerinize bu karışımdan sürün ve strech ile kapattıktan sonra yine bir tülbent veya ona benzer bir şey ile sarın. Bu işlemi özellikle gece yapın ve sabaha kadar dizlerinizde kalsın.

Bal kıkırdakları çevreleyen eklem sıvısı hücrelerinin gelişimini teşvik eden doğal bir stimulatördür, aspirinde enflamasyonu azaltır ve dokuların rejenerasyonunu teşvik eder.

-Tabi bir de eklem sıvılarını arttıran “Bamya Tohumu” var.

Günlük 6-7 tane bamya tohumunu sabah aç karına bir miktar su ile yutarsanız ve bunu en az üç ay sürdürürseniz, eklemlerinizin ağrımadığını fark edeceksiniz.

Bamya tohumu kürü aynı zamanda zayıflamanıza da yardımcı olur. Aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayarak bamya tohumu kürü ile hızlıca kilo verebilirsiniz.