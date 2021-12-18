Diz ağrısını anında geçiren doğal yöntem

Diz ve diz kapağı ağrılarını geçirmek için öncelikle kas, eklem ve kemikleri güçlendirmek gerekir.

Diz ağrısını anında geçiren yöntemler

Soğuk Kompres

Diz ağrısı nasıl geçer diye endişe etmeyin. Buzdolabının buzluk kısmından bir buz şişesi alın ve bunu havluya sarın. Havlu içinde olan buzlu şişeyi ağrıyı hissettiğiniz bölgeye masaj yapın. Soğuk kompres uygulayarak kan akışını dengeleyebilirsiniz. Böylece ağrıya neden olan geçici faktörleri de ortadan kaldırmış olursunuz.

Elma sirkesi – Zeytinyağı

Diz ağrısına sirke ve zeytinyağı karışımı ile en doğal ilacı uygulayabilirsiniz. Her evde mutlaka bulunan elma sirkesi ve zeytinyağından bir karışım hazırlayın. Elde edilen karışımı diz çevresine masaj yaparak dağıtın ve cildinizin karışımı emmesini bekleyin. Diz ağrısı yaşadığınız günlerde bir fincan sirkeli su karışımı içerek, vücudunuzdaki ağrıyı yok edebilirsiniz. Bu bilgiyi de bitkisel çözüm listenize ekleyin.

Diz ağrısı için hangi doktora gidilir

Diz ağrılarında gidilmesi gereken bölüm çoğunlukla fizik tedavi ve rehabilitasyondur. Aslında çoğu kişi diz ağrısı için öncelikle ortopedi ve travmatoloji bölümüne başvurması gerektiğini düşünür fakat ani gelişen travma veya yaralanma durumları dışında fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına başvurmak daha doğrudur.