Diz ağrısı her yaş grubunda karşılaşılabilen bir sağlık sorunudur. Uzmanlar özellikle pandemi sürecinde diz ağrısı şikayetiyle polikliniklere başvuranların sayısının arttığını belirtiyor. Peki, diz ağrısına ne iyi gelir?

Diz ağrısı neden olur? | Diz ağrısı neyin belirtisi?

Diz ağrısının pek çok sebebi olabilir. Öncelikle yetersiz fiziksel aktivite yani hareketsizlik dizlerde ağrıya yol açabilir. Bu sebeple uzun süre evden çıkmayan, pandemi sebebiyle sokağa çıkma alışkanlığını kaybeden kişilerde diz ağrıları sıklıkla görülüyor.

Bağ yırtıkları, kıkırdak yaralanmaları da diz ağrılarına yol açabilir. Ayrıca diz ağrısı artrit, enfeksiyonlar ve gut gibi pek çok sebeple meydana gelebilir. Bu sebeple uzun süredir geçmeyen bir diz ağrınız varsa vakit kaybetmeden bir hekime danışmanızda yarar var.

Diz ağrısı için hangi bölüme gidilir? | Diz ağrısı için hangi doktordan randevu alınır?

Diz ağrısı tedavisi için Ortopedi bölümünden randevu almanız gerekiyor. Doktora gittiğinizde diz ağrınızın neden kaynaklandığı tespit edilecektir. Ardından ağrıya sebep olan kaynağın tedavi edilmesi için çeşitli yöntemler kullanılacaktır. Diz ağrıları için ilaçla tedavi, hareket tedavisi, araçla tedavi, enjeksiyon ile tedavi ve ameliyatla tedavi grupları bulunuyor.